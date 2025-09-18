Dagens MSQUARE livepris er 7.389 USD. Spor prisoppdateringer for MSQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MSQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MSQUARE livepris er 7.389 USD. Spor prisoppdateringer for MSQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MSQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MSQUARE Pris(MSQ)

$7.388
+0.21%1D
USD
MSQUARE (MSQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:51 (UTC+8)

MSQUARE (MSQ) Prisinformasjon (USD)

$ 7.001
24 timer lav
24 timer høy

+0.02%

+0.21%

+8.72%

+8.72%

MSQUARE (MSQ) sanntidsprisen er $ 7.389. I løpet av de siste 24 timene har MSQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.001 og et toppnivå på $ 7.796, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSQ er $ 24.250265098224798, mens den rekordlave prisen er $ 0.16930807804791836.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSQ endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og +8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MSQUARE (MSQ) Markedsinformasjon

No.623

23.11%

MATIC

Nåværende markedsverdi på MSQUARE er $ 44.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.52K. Den sirkulerende forsyningen på MSQ er 5.99M, med en total tilgang på 25916431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 191.50M.

MSQUARE (MSQ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MSQUARE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01548+0.21%
30 dager$ -5.516-42.75%
60 dager$ -5.236-41.48%
90 dager$ -7.683-50.98%
MSQUARE Prisendring i dag

I dag registrerte MSQ en endring på $ +0.01548 (+0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MSQUARE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -5.516 (-42.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MSQUARE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MSQ en endring på $ -5.236 (-41.48%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MSQUARE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -7.683-50.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MSQUARE (MSQ)?

Sjekk ut MSQUARE Prishistorikk-siden nå.

Hva er MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MSQUARE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MSQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MSQUARE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MSQUARE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MSQUARE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MSQUARE (MSQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MSQUARE (MSQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MSQUARE.

Sjekk MSQUAREprisprognosen nå!

MSQUARE (MSQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MSQUARE (MSQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MSQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MSQUARE (MSQ)

Leter du etter hvordan du kjøperMSQUARE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MSQUARE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MSQ til lokale valutaer

MSQUARE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MSQUARE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MSQUARE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MSQUARE

Hvor mye er MSQUARE (MSQ) verdt i dag?
Live MSQ prisen i USD er 7.389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MSQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MSQ til USD er $ 7.389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MSQUARE?
Markedsverdien for MSQ er $ 44.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MSQ?
Den sirkulerende forsyningen av MSQ er 5.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMSQ ?
MSQ oppnådde en ATH-pris på 24.250265098224798 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MSQ?
MSQ så en ATL-pris på 0.16930807804791836 USD.
Hva er handelsvolumet til MSQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MSQ er $ 56.52K USD.
Vil MSQ gå høyere i år?
MSQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MSQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:51 (UTC+8)

MSQUARE (MSQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

