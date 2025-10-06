Microsoft pris i dag

Sanntids Microsoft (MSFTON) pris i dag er $ 475.59, med en 1.20% endring de siste 24 timene. Nåværende MSFTON til USD konverteringssats er $ 475.59 per MSFTON.

Microsoft rangerer for tiden som #1650 etter markedsverdi på $ 2.37M, med en sirkulerende forsyning på 4.98K MSFTON. I løpet av de siste 24 timene MSFTON har den blitt handlet mellom $ 469.16(laveste) og $ 476.74 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 554.1140723930895, mens tidenes laveste notering var $ 469.0631987548423.

Kortsiktig har MSFTON beveget seg +1.20% i løpet av den siste timen og -7.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.52K.

Microsoft (MSFTON) Markedsinformasjon

Rangering No.1650 Markedsverdi $ 2.37M Volum (24 timer) $ 57.52K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.37M Opplagsforsyning 4.98K Total forsyning 4,983.57147566 Offentlig blokkjede ETH

