MON Protocol pris i dag

Sanntids MON Protocol (MONPRO) pris i dag er $ 0.01062, med en 0.65% endring de siste 24 timene. Nåværende MONPRO til USD konverteringssats er $ 0.01062 per MONPRO.

MON Protocol rangerer for tiden som #1226 etter markedsverdi på $ 6.31M, med en sirkulerende forsyning på 593.78M MONPRO. I løpet av de siste 24 timene MONPRO har den blitt handlet mellom $ 0.01026(laveste) og $ 0.01073 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.9595624143978051, mens tidenes laveste notering var $ 0.010355603976027005.

Kortsiktig har MONPRO beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og -15.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.67K.

MON Protocol (MONPRO) Markedsinformasjon

Rangering No.1226 Markedsverdi $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Volum (24 timer) $ 54.67K$ 54.67K $ 54.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Opplagsforsyning 593.78M 593.78M 593.78M Total forsyning 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Offentlig blokkjede ETH

