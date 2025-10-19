Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MON Protocol (MONPRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Nå som du forstår MONPROs tokenomics, kan du utforske MONPRO tokenets livepris !

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Den harde grensen for hvor mange MONPRO tokens som kan finnes totalt.

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Det maksimale antallet MONPRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Å forstå tokenomics bak MON Protocol (MONPRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Hvordan kjøpe MONPRO Interessert i å legge til MON Protocol (MONPRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MONPRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MONPRO på MEXC nå!

MON Protocol (MONPRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MONPRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MONPRO nå!