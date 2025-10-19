MON Protocol (MONPRO) tokenomics

MON Protocol (MONPRO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i MON Protocol (MONPRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 19:43:18 (UTC+8)
USD

MON Protocol (MONPRO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MON Protocol (MONPRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M
Total forsyning:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
Sirkulerende forsyning:
$ 584.78M
$ 584.78M$ 584.78M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 16.49M
$ 16.49M$ 16.49M
All-time high:
$ 0.5584
$ 0.5584$ 0.5584
All-Time Low:
$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736
Nåværende pris:
$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165

MON Protocol (MONPRO) Informasjon

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Offisiell nettside:
https://monprotocol.ai/
Teknisk dokument:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/

MON Protocol (MONPRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak MON Protocol (MONPRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MONPRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MONPRO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MONPROs tokenomics, kan du utforske MONPRO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MONPRO

Interessert i å legge til MON Protocol (MONPRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MONPRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

MON Protocol (MONPRO) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MONPRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MONPRO prisforutsigelse

Vil du vite hvor MONPRO kan være på vei? Vår MONPRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen