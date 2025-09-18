Hva er Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wise Monkey investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MONKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Wise Monkey på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wise Monkey kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wise Monkey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wise Monkey (MONKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wise Monkey (MONKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wise Monkey.

Sjekk Wise Monkeyprisprognosen nå!

Wise Monkey (MONKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wise Monkey (MONKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wise Monkey (MONKY)

Leter du etter hvordan du kjøperWise Monkey? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wise Monkey på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MONKY til lokale valutaer

Prøv konverting

Wise Monkey Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wise Monkey, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wise Monkey Hvor mye er Wise Monkey (MONKY) verdt i dag? Live MONKY prisen i USD er 0.0000007405 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MONKY-til-USD-pris? $ 0.0000007405 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MONKY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wise Monkey? Markedsverdien for MONKY er $ 6.29M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MONKY? Den sirkulerende forsyningen av MONKY er 8.50T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONKY ? MONKY oppnådde en ATH-pris på 0.000032813184752496 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MONKY? MONKY så en ATL-pris på 0.000000636854049651 USD . Hva er handelsvolumet til MONKY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONKY er $ 55.30K USD . Vil MONKY gå høyere i år? MONKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONKY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Wise Monkey (MONKY) Viktige bransjeoppdateringer

