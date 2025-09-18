Dagens Wise Monkey livepris er 0.0000007405 USD. Spor prisoppdateringer for MONKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wise Monkey livepris er 0.0000007405 USD. Spor prisoppdateringer for MONKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wise Monkey (MONKY) Live prisdiagram
Wise Monkey (MONKY) Prisinformasjon (USD)

Wise Monkey (MONKY) sanntidsprisen er $ 0.0000007405. I løpet av de siste 24 timene har MONKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000007299 og et toppnivå på $ 0.000000796, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONKY er $ 0.000032813184752496, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000636854049651.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONKY endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +2.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wise Monkey (MONKY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Wise Monkey er $ 6.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.30K. Den sirkulerende forsyningen på MONKY er 8.50T, med en total tilgang på 8500000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.41M.

Wise Monkey (MONKY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wise Monkey for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000000074+0.01%
30 dager$ -0.0000000664-8.23%
60 dager$ -0.0000001049-12.41%
90 dager$ +0.0000000261+3.65%
Wise Monkey Prisendring i dag

I dag registrerte MONKY en endring på $ +0.000000000074 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wise Monkey 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000664 (-8.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wise Monkey 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MONKY en endring på $ -0.0000001049 (-12.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wise Monkey 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000261+3.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wise Monkey (MONKY)?

Sjekk ut Wise Monkey Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wise Monkey investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MONKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wise Monkey på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wise Monkey kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wise Monkey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wise Monkey (MONKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wise Monkey (MONKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wise Monkey.

Sjekk Wise Monkeyprisprognosen nå!

Wise Monkey (MONKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wise Monkey (MONKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wise Monkey (MONKY)

Leter du etter hvordan du kjøperWise Monkey? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wise Monkey på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MONKY til lokale valutaer

Wise Monkey Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wise Monkey, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wise Monkey nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wise Monkey

Hvor mye er Wise Monkey (MONKY) verdt i dag?
Live MONKY prisen i USD er 0.0000007405 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONKY til USD er $ 0.0000007405. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wise Monkey?
Markedsverdien for MONKY er $ 6.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONKY?
Den sirkulerende forsyningen av MONKY er 8.50T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONKY ?
MONKY oppnådde en ATH-pris på 0.000032813184752496 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONKY?
MONKY så en ATL-pris på 0.000000636854049651 USD.
Hva er handelsvolumet til MONKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONKY er $ 55.30K USD.
Vil MONKY gå høyere i år?
MONKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Wise Monkey (MONKY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

