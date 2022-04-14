Wise Monkey (MONKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wise Monkey (MONKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wise Monkey (MONKY) Informasjon Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Offisiell nettside: https://wisemonky.com Teknisk dokument: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Kjøp MONKY nå!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wise Monkey (MONKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Total forsyning: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Sirkulerende forsyning: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M All-time high: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 All-Time Low: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Nåværende pris: $ 0.0000008178 $ 0.0000008178 $ 0.0000008178 Lær mer om Wise Monkey (MONKY) pris

Wise Monkey (MONKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wise Monkey (MONKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKYs tokenomics, kan du utforske MONKY tokenets livepris!

Interessert i å legge til Wise Monkey (MONKY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MONKY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Wise Monkey (MONKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MONKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MONKY nå!

MONKY prisforutsigelse Vil du vite hvor MONKY kan være på vei? Vår MONKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONKY tokenets prisforutsigelse nå!

