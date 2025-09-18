Dagens MANSORY livepris er 0.02791 USD. Spor prisoppdateringer for MNSRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNSRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MANSORY livepris er 0.02791 USD. Spor prisoppdateringer for MNSRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNSRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MANSORY Pris(MNSRY)

1 MNSRY til USD livepris:

$0.02791
+0.28%1D
USD
MANSORY (MNSRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:08:58 (UTC+8)

MANSORY (MNSRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02731
24 timer lav
$ 0.02891
24 timer høy

$ 0.02731
$ 0.02891
$ 0.08588099964502588
$ 0.000105327784649979
-0.11%

+0.28%

-18.92%

-18.92%

MANSORY (MNSRY) sanntidsprisen er $ 0.02791. I løpet av de siste 24 timene har MNSRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02731 og et toppnivå på $ 0.02891, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNSRY er $ 0.08588099964502588, mens den rekordlave prisen er $ 0.000105327784649979.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNSRY endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -18.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MANSORY (MNSRY) Markedsinformasjon

No.844

$ 25.12M
$ 75.26K
$ 27.91M
899.99M
1,000,000,000
899,988,227.75
89.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på MANSORY er $ 25.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.26K. Den sirkulerende forsyningen på MNSRY er 899.99M, med en total tilgang på 899988227.75. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.91M.

MANSORY (MNSRY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MANSORY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000779+0.28%
30 dager$ -0.005-15.20%
60 dager$ -0.00608-17.89%
90 dager$ -0.0159-36.30%
MANSORY Prisendring i dag

I dag registrerte MNSRY en endring på $ +0.0000779 (+0.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MANSORY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005 (-15.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MANSORY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MNSRY en endring på $ -0.00608 (-17.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MANSORY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0159-36.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MANSORY (MNSRY)?

Sjekk ut MANSORY Prishistorikk-siden nå.

Hva er MANSORY (MNSRY)

MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token.

MANSORY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MANSORY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MNSRY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MANSORY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MANSORY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MANSORY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MANSORY (MNSRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MANSORY (MNSRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MANSORY.

Sjekk MANSORYprisprognosen nå!

MANSORY (MNSRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MANSORY (MNSRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNSRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MANSORY (MNSRY)

Leter du etter hvordan du kjøperMANSORY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MANSORY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MNSRY til lokale valutaer

1 MANSORY(MNSRY) til VND
734.45165
1 MANSORY(MNSRY) til AUD
A$0.0421441
1 MANSORY(MNSRY) til GBP
0.0206534
1 MANSORY(MNSRY) til EUR
0.0237235
1 MANSORY(MNSRY) til USD
$0.02791
1 MANSORY(MNSRY) til MYR
RM0.117222
1 MANSORY(MNSRY) til TRY
1.1549158
1 MANSORY(MNSRY) til JPY
¥4.10277
1 MANSORY(MNSRY) til ARS
ARS$41.1650172
1 MANSORY(MNSRY) til RUB
2.330485
1 MANSORY(MNSRY) til INR
2.4585919
1 MANSORY(MNSRY) til IDR
Rp465.1664806
1 MANSORY(MNSRY) til KRW
38.9802224
1 MANSORY(MNSRY) til PHP
1.5925446
1 MANSORY(MNSRY) til EGP
￡E.1.3441456
1 MANSORY(MNSRY) til BRL
R$0.1482021
1 MANSORY(MNSRY) til CAD
C$0.0382367
1 MANSORY(MNSRY) til BDT
3.3977634
1 MANSORY(MNSRY) til NGN
41.7187516
1 MANSORY(MNSRY) til COP
$109.0234375
1 MANSORY(MNSRY) til ZAR
R.0.4834012
1 MANSORY(MNSRY) til UAH
1.1532412
1 MANSORY(MNSRY) til TZS
T.Sh.69.0839484
1 MANSORY(MNSRY) til VES
Bs4.54933
1 MANSORY(MNSRY) til CLP
$26.65405
1 MANSORY(MNSRY) til PKR
Rs7.9219744
1 MANSORY(MNSRY) til KZT
15.1107531
1 MANSORY(MNSRY) til THB
฿0.8878171
1 MANSORY(MNSRY) til TWD
NT$0.8437193
1 MANSORY(MNSRY) til AED
د.إ0.1024297
1 MANSORY(MNSRY) til CHF
Fr0.0220489
1 MANSORY(MNSRY) til HKD
HK$0.2168607
1 MANSORY(MNSRY) til AMD
֏10.681157
1 MANSORY(MNSRY) til MAD
.د.م0.2517482
1 MANSORY(MNSRY) til MXN
$0.5132649
1 MANSORY(MNSRY) til SAR
ريال0.1046625
1 MANSORY(MNSRY) til ETB
Br4.0070387
1 MANSORY(MNSRY) til KES
KSh3.6054138
1 MANSORY(MNSRY) til JOD
د.أ0.01978819
1 MANSORY(MNSRY) til PLN
0.1010342
1 MANSORY(MNSRY) til RON
лв0.1202921
1 MANSORY(MNSRY) til SEK
kr0.2626331
1 MANSORY(MNSRY) til BGN
лв0.0463306
1 MANSORY(MNSRY) til HUF
Ft9.2722602
1 MANSORY(MNSRY) til CZK
0.5768997
1 MANSORY(MNSRY) til KWD
د.ك0.00851255
1 MANSORY(MNSRY) til ILS
0.0929403
1 MANSORY(MNSRY) til BOB
Bs0.1928581
1 MANSORY(MNSRY) til AZN
0.047447
1 MANSORY(MNSRY) til TJS
SM0.2612376
1 MANSORY(MNSRY) til GEL
0.075357
1 MANSORY(MNSRY) til AOA
Kz25.4419187
1 MANSORY(MNSRY) til BHD
.د.ب0.01052207
1 MANSORY(MNSRY) til BMD
$0.02791
1 MANSORY(MNSRY) til DKK
kr0.1772285
1 MANSORY(MNSRY) til HNL
L0.7315211
1 MANSORY(MNSRY) til MUR
1.2654394
1 MANSORY(MNSRY) til NAD
$0.4842385
1 MANSORY(MNSRY) til NOK
kr0.2774254
1 MANSORY(MNSRY) til NZD
$0.047447
1 MANSORY(MNSRY) til PAB
B/.0.02791
1 MANSORY(MNSRY) til PGK
K0.1166638
1 MANSORY(MNSRY) til QAR
ر.ق0.1013133
1 MANSORY(MNSRY) til RSD
дин.2.7837434
1 MANSORY(MNSRY) til UZS
soʻm344.5676497
1 MANSORY(MNSRY) til ALL
L2.3014586
1 MANSORY(MNSRY) til ANG
ƒ0.0499589
1 MANSORY(MNSRY) til AWG
ƒ0.050238
1 MANSORY(MNSRY) til BBD
$0.05582
1 MANSORY(MNSRY) til BAM
KM0.0463306
1 MANSORY(MNSRY) til BIF
Fr83.31135
1 MANSORY(MNSRY) til BND
$0.0357248
1 MANSORY(MNSRY) til BSD
$0.02791
1 MANSORY(MNSRY) til JMD
$4.4770431
1 MANSORY(MNSRY) til KHR
112.0882346
1 MANSORY(MNSRY) til KMF
Fr11.66638
1 MANSORY(MNSRY) til LAK
606.7391183
1 MANSORY(MNSRY) til LKR
Rs8.4422168
1 MANSORY(MNSRY) til MDL
L0.460515
1 MANSORY(MNSRY) til MGA
Ar123.4953307
1 MANSORY(MNSRY) til MOP
P0.2235591
1 MANSORY(MNSRY) til MVR
0.427023
1 MANSORY(MNSRY) til MWK
MK48.4548301
1 MANSORY(MNSRY) til MZN
MT1.783449
1 MANSORY(MNSRY) til NPR
Rs3.9330772
1 MANSORY(MNSRY) til PYG
199.33322
1 MANSORY(MNSRY) til RWF
Fr40.44159
1 MANSORY(MNSRY) til SBD
$0.228862
1 MANSORY(MNSRY) til SCR
0.3999503
1 MANSORY(MNSRY) til SRD
$1.0630919
1 MANSORY(MNSRY) til SVC
$0.2442125
1 MANSORY(MNSRY) til SZL
L0.4842385
1 MANSORY(MNSRY) til TMT
m0.097685
1 MANSORY(MNSRY) til TND
د.ت0.0812181
1 MANSORY(MNSRY) til TTD
$0.1889507
1 MANSORY(MNSRY) til UGX
Sh97.90828
1 MANSORY(MNSRY) til XAF
Fr15.57378
1 MANSORY(MNSRY) til XCD
$0.075357
1 MANSORY(MNSRY) til XOF
Fr15.57378
1 MANSORY(MNSRY) til XPF
Fr2.81891
1 MANSORY(MNSRY) til BWP
P0.3717612
1 MANSORY(MNSRY) til BZD
$0.0560991
1 MANSORY(MNSRY) til CVE
$2.6173998
1 MANSORY(MNSRY) til DJF
Fr4.94007
1 MANSORY(MNSRY) til DOP
$1.7309782
1 MANSORY(MNSRY) til DZD
د.ج3.6160196
1 MANSORY(MNSRY) til FJD
$0.0627975
1 MANSORY(MNSRY) til GNF
Fr242.67745
1 MANSORY(MNSRY) til GTQ
Q0.2137906
1 MANSORY(MNSRY) til GYD
$5.8412839
1 MANSORY(MNSRY) til ISK
kr3.37711

MANSORY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MANSORY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell MANSORY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MANSORY

Hvor mye er MANSORY (MNSRY) verdt i dag?
Live MNSRY prisen i USD er 0.02791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MNSRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MNSRY til USD er $ 0.02791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MANSORY?
Markedsverdien for MNSRY er $ 25.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MNSRY?
Den sirkulerende forsyningen av MNSRY er 899.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNSRY ?
MNSRY oppnådde en ATH-pris på 0.08588099964502588 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MNSRY?
MNSRY så en ATL-pris på 0.000105327784649979 USD.
Hva er handelsvolumet til MNSRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNSRY er $ 75.26K USD.
Vil MNSRY gå høyere i år?
MNSRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNSRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
MANSORY (MNSRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

