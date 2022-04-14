MANSORY (MNSRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MANSORY (MNSRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MANSORY (MNSRY) Informasjon MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token. Offisiell nettside: https://www.mansory.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/1xdtu7y3LkkrVCAbm5KGKfYzq1qgKhxxk5AaJBqpump Kjøp MNSRY nå!

MANSORY (MNSRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MANSORY (MNSRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.05M $ 25.05M $ 25.05M Total forsyning: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M Sirkulerende forsyning: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.83M $ 27.83M $ 27.83M All-time high: $ 0.0896 $ 0.0896 $ 0.0896 All-Time Low: $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 Nåværende pris: $ 0.02783 $ 0.02783 $ 0.02783 Lær mer om MANSORY (MNSRY) pris

MANSORY (MNSRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MANSORY (MNSRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNSRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNSRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNSRYs tokenomics, kan du utforske MNSRY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MNSRY Interessert i å legge til MANSORY (MNSRY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MNSRY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MNSRY på MEXC nå!

MANSORY (MNSRY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MNSRY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MNSRY nå!

MNSRY prisforutsigelse Vil du vite hvor MNSRY kan være på vei? Vår MNSRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNSRY tokenets prisforutsigelse nå!

