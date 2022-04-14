Mina Protocol (MINA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mina Protocol (MINA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mina Protocol (MINA) Informasjon Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Offisiell nettside: https://minaprotocol.com/ Teknisk dokument: https://minaprotocol.com/docs Blokkutforsker: https://minaexplorer.com/ Kjøp MINA nå!

Mina Protocol (MINA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mina Protocol (MINA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.62M $ 222.62M $ 222.62M Total forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Sirkulerende forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 222.62M $ 222.62M $ 222.62M All-time high: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 All-Time Low: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Nåværende pris: $ 0.1777 $ 0.1777 $ 0.1777 Lær mer om Mina Protocol (MINA) pris

Mina Protocol (MINA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mina Protocol (MINA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINAs tokenomics, kan du utforske MINA tokenets livepris!

Mina Protocol (MINA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MINA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MINA nå!

MINA prisforutsigelse Vil du vite hvor MINA kan være på vei? Vår MINA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINA tokenets prisforutsigelse nå!

