Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

NavnMINA

RangeringNo.236

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.60%

Opplagsforsyning1,254,575,064.8400393

Maksimal forsyning

Total forsyning1,254,575,064.8400393

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high9.91409787,2021-06-01

Laveste pris0.14716687850259458,2025-06-22

Offentlig blokkjedeMINA

Loading...