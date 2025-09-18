Dagens Mina Protocol livepris er 0.1839 USD. Spor prisoppdateringer for MINA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MINA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mina Protocol livepris er 0.1839 USD. Spor prisoppdateringer for MINA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MINA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mina Protocol Pris(MINA)

$0.1838
$0.1838$0.1838
-0.27%1D
Mina Protocol (MINA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:51:15 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.1827
$ 0.1827$ 0.1827
$ 0.1952
$ 0.1952$ 0.1952
$ 0.1827
$ 0.1827$ 0.1827

$ 0.1952
$ 0.1952$ 0.1952

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

-0.81%

-0.27%

-6.23%

-6.23%

Mina Protocol (MINA) sanntidsprisen er $ 0.1839. I løpet av de siste 24 timene har MINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1827 og et toppnivå på $ 0.1952, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINA er $ 9.91409787, mens den rekordlave prisen er $ 0.14716687850259458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINA endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mina Protocol (MINA) Markedsinformasjon

$ 230.39M
$ 230.39M$ 230.39M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 230.39M
$ 230.39M$ 230.39M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,252,784,847.8400393
1,252,784,847.8400393 1,252,784,847.8400393

0.01%

Nåværende markedsverdi på Mina Protocol er $ 230.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.01M. Den sirkulerende forsyningen på MINA er 1.25B, med en total tilgang på 1252784847.8400393. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 230.39M.

Mina Protocol (MINA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mina Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000498-0.27%
30 dager$ -0.0019-1.03%
60 dager$ -0.0487-20.94%
90 dager$ +0.0212+13.03%
Mina Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte MINA en endring på $ -0.000498 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mina Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0019 (-1.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mina Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MINA en endring på $ -0.0487 (-20.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mina Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0212+13.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mina Protocol (MINA)?

Sjekk ut Mina Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mina Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk MINA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mina Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mina Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mina Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mina Protocol (MINA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mina Protocol (MINA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mina Protocol.

Sjekk Mina Protocolprisprognosen nå!

Mina Protocol (MINA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mina Protocol (MINA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MINA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mina Protocol (MINA)

Leter du etter hvordan du kjøperMina Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mina Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MINA til lokale valutaer

1 Mina Protocol(MINA) til VND
4,839.3285
1 Mina Protocol(MINA) til AUD
A$0.277689
1 Mina Protocol(MINA) til GBP
0.136086
1 Mina Protocol(MINA) til EUR
0.156315
1 Mina Protocol(MINA) til USD
$0.1839
1 Mina Protocol(MINA) til MYR
RM0.77238
1 Mina Protocol(MINA) til TRY
7.609782
1 Mina Protocol(MINA) til JPY
¥27.0333
1 Mina Protocol(MINA) til ARS
ARS$271.237788
1 Mina Protocol(MINA) til RUB
15.35565
1 Mina Protocol(MINA) til INR
16.199751
1 Mina Protocol(MINA) til IDR
Rp3,064.998774
1 Mina Protocol(MINA) til KRW
256.842096
1 Mina Protocol(MINA) til PHP
10.489656
1 Mina Protocol(MINA) til EGP
￡E.8.856624
1 Mina Protocol(MINA) til BRL
R$0.978348
1 Mina Protocol(MINA) til CAD
C$0.251943
1 Mina Protocol(MINA) til BDT
22.387986
1 Mina Protocol(MINA) til NGN
274.886364
1 Mina Protocol(MINA) til COP
$715.564095
1 Mina Protocol(MINA) til ZAR
R.3.185148
1 Mina Protocol(MINA) til UAH
7.598748
1 Mina Protocol(MINA) til TZS
T.Sh.455.196636
1 Mina Protocol(MINA) til VES
Bs29.9757
1 Mina Protocol(MINA) til CLP
$175.6245
1 Mina Protocol(MINA) til PKR
Rs52.198176
1 Mina Protocol(MINA) til KZT
99.565299
1 Mina Protocol(MINA) til THB
฿5.849859
1 Mina Protocol(MINA) til TWD
NT$5.557458
1 Mina Protocol(MINA) til AED
د.إ0.674913
1 Mina Protocol(MINA) til CHF
Fr0.145281
1 Mina Protocol(MINA) til HKD
HK$1.428903
1 Mina Protocol(MINA) til AMD
֏70.37853
1 Mina Protocol(MINA) til MAD
.د.م1.658778
1 Mina Protocol(MINA) til MXN
$3.380082
1 Mina Protocol(MINA) til SAR
ريال0.689625
1 Mina Protocol(MINA) til ETB
Br26.402523
1 Mina Protocol(MINA) til KES
KSh23.756202
1 Mina Protocol(MINA) til JOD
د.أ0.1303851
1 Mina Protocol(MINA) til PLN
0.665718
1 Mina Protocol(MINA) til RON
лв0.792609
1 Mina Protocol(MINA) til SEK
kr1.72866
1 Mina Protocol(MINA) til BGN
лв0.305274
1 Mina Protocol(MINA) til HUF
Ft61.095258
1 Mina Protocol(MINA) til CZK
3.799374
1 Mina Protocol(MINA) til KWD
د.ك0.0560895
1 Mina Protocol(MINA) til ILS
0.612387
1 Mina Protocol(MINA) til BOB
Bs1.270749
1 Mina Protocol(MINA) til AZN
0.31263
1 Mina Protocol(MINA) til TJS
SM1.721304
1 Mina Protocol(MINA) til GEL
0.49653
1 Mina Protocol(MINA) til AOA
Kz167.637723
1 Mina Protocol(MINA) til BHD
.د.ب0.0693303
1 Mina Protocol(MINA) til BMD
$0.1839
1 Mina Protocol(MINA) til DKK
kr1.167765
1 Mina Protocol(MINA) til HNL
L4.820019
1 Mina Protocol(MINA) til MUR
8.338026
1 Mina Protocol(MINA) til NAD
$3.190665
1 Mina Protocol(MINA) til NOK
kr1.827966
1 Mina Protocol(MINA) til NZD
$0.31263
1 Mina Protocol(MINA) til PAB
B/.0.1839
1 Mina Protocol(MINA) til PGK
K0.768702
1 Mina Protocol(MINA) til QAR
ر.ق0.667557
1 Mina Protocol(MINA) til RSD
дин.18.332991
1 Mina Protocol(MINA) til UZS
soʻm2,270.368713
1 Mina Protocol(MINA) til ALL
L15.164394
1 Mina Protocol(MINA) til ANG
ƒ0.329181
1 Mina Protocol(MINA) til AWG
ƒ0.33102
1 Mina Protocol(MINA) til BBD
$0.3678
1 Mina Protocol(MINA) til BAM
KM0.305274
1 Mina Protocol(MINA) til BIF
Fr548.9415
1 Mina Protocol(MINA) til BND
$0.235392
1 Mina Protocol(MINA) til BSD
$0.1839
1 Mina Protocol(MINA) til JMD
$29.499399
1 Mina Protocol(MINA) til KHR
738.553434
1 Mina Protocol(MINA) til KMF
Fr76.8702
1 Mina Protocol(MINA) til LAK
3,997.826007
1 Mina Protocol(MINA) til LKR
Rs55.626072
1 Mina Protocol(MINA) til MDL
L3.03435
1 Mina Protocol(MINA) til MGA
Ar813.715203
1 Mina Protocol(MINA) til MOP
P1.473039
1 Mina Protocol(MINA) til MVR
2.81367
1 Mina Protocol(MINA) til MWK
MK319.270629
1 Mina Protocol(MINA) til MZN
MT11.75121
1 Mina Protocol(MINA) til NPR
Rs25.915188
1 Mina Protocol(MINA) til PYG
1,313.4138
1 Mina Protocol(MINA) til RWF
Fr266.4711
1 Mina Protocol(MINA) til SBD
$1.50798
1 Mina Protocol(MINA) til SCR
2.635287
1 Mina Protocol(MINA) til SRD
$7.004751
1 Mina Protocol(MINA) til SVC
$1.609125
1 Mina Protocol(MINA) til SZL
L3.190665
1 Mina Protocol(MINA) til TMT
m0.64365
1 Mina Protocol(MINA) til TND
د.ت0.535149
1 Mina Protocol(MINA) til TTD
$1.245003
1 Mina Protocol(MINA) til UGX
Sh645.1212
1 Mina Protocol(MINA) til XAF
Fr102.6162
1 Mina Protocol(MINA) til XCD
$0.49653
1 Mina Protocol(MINA) til XOF
Fr102.6162
1 Mina Protocol(MINA) til XPF
Fr18.5739
1 Mina Protocol(MINA) til BWP
P2.449548
1 Mina Protocol(MINA) til BZD
$0.369639
1 Mina Protocol(MINA) til CVE
$17.246142
1 Mina Protocol(MINA) til DJF
Fr32.5503
1 Mina Protocol(MINA) til DOP
$11.405478
1 Mina Protocol(MINA) til DZD
د.ج23.824245
1 Mina Protocol(MINA) til FJD
$0.413775
1 Mina Protocol(MINA) til GNF
Fr1,599.0105
1 Mina Protocol(MINA) til GTQ
Q1.408674
1 Mina Protocol(MINA) til GYD
$38.488431
1 Mina Protocol(MINA) til ISK
kr22.2519

For en mer dyptgående forståelse av Mina Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mina Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mina Protocol

Hvor mye er Mina Protocol (MINA) verdt i dag?
Live MINA prisen i USD er 0.1839 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MINA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MINA til USD er $ 0.1839. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mina Protocol?
Markedsverdien for MINA er $ 230.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MINA?
Den sirkulerende forsyningen av MINA er 1.25B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMINA ?
MINA oppnådde en ATH-pris på 9.91409787 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MINA?
MINA så en ATL-pris på 0.14716687850259458 USD.
Hva er handelsvolumet til MINA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MINA er $ 1.01M USD.
Vil MINA gå høyere i år?
MINA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MINA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Mina Protocol (MINA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

