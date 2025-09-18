Hva er Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mina Protocol (MINA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mina Protocol (MINA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mina Protocol.

Mina Protocol (MINA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mina Protocol (MINA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MINA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mina Protocol (MINA)

Mina Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mina Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Mina Protocol Hvor mye er Mina Protocol (MINA) verdt i dag? Live MINA prisen i USD er 0.1839 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MINA-til-USD-pris? $ 0.1839 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MINA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Mina Protocol? Markedsverdien for MINA er $ 230.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MINA? Den sirkulerende forsyningen av MINA er 1.25B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMINA ? MINA oppnådde en ATH-pris på 9.91409787 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MINA? MINA så en ATL-pris på 0.14716687850259458 USD . Hva er handelsvolumet til MINA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MINA er $ 1.01M USD . Vil MINA gå høyere i år? MINA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MINA prisprognosen for en mer grundig analyse.

