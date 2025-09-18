Hva er MEMES (MEMES)

$MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula.

MEMES er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MEMES investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MEMES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MEMES på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MEMES kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MEMES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MEMES (MEMES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MEMES (MEMES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MEMES.

Sjekk MEMESprisprognosen nå!

MEMES (MEMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MEMES (MEMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEMES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MEMES (MEMES)

Leter du etter hvordan du kjøperMEMES? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MEMES på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MEMES til lokale valutaer

Prøv konverting

MEMES Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MEMES, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MEMES Hvor mye er MEMES (MEMES) verdt i dag? Live MEMES prisen i USD er 0.00004999 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MEMES-til-USD-pris? $ 0.00004999 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MEMES til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MEMES? Markedsverdien for MEMES er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MEMES? Den sirkulerende forsyningen av MEMES er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEMES ? MEMES oppnådde en ATH-pris på 0.000136983750658867 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MEMES? MEMES så en ATL-pris på 0.000035614611662934 USD . Hva er handelsvolumet til MEMES? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEMES er $ 99.82K USD . Vil MEMES gå høyere i år? MEMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEMES prisprognosen for en mer grundig analyse.

MEMES (MEMES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?