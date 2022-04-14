MEMES (MEMES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MEMES (MEMES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MEMES (MEMES) Informasjon $MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula. Offisiell nettside: https://memes.family/ Teknisk dokument: https://memes.family/whitepaper Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQACQgOerREZ0dzqmDfyRYSryrNJCQbdNL8pxxgICenLElMM Kjøp MEMES nå!

MEMES (MEMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MEMES (MEMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 123.00B $ 123.00B $ 123.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M All-time high: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 All-Time Low: $ 0.000035614611662934 $ 0.000035614611662934 $ 0.000035614611662934 Nåværende pris: $ 0.00005511 $ 0.00005511 $ 0.00005511 Lær mer om MEMES (MEMES) pris

MEMES (MEMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MEMES (MEMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMESs tokenomics, kan du utforske MEMES tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEMES Interessert i å legge til MEMES (MEMES) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEMES, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MEMES på MEXC nå!

MEMES (MEMES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEMES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEMES nå!

MEMES prisforutsigelse Vil du vite hvor MEMES kan være på vei? Vår MEMES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEMES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!