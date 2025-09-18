Dagens Qitmeer Network livepris er 0.003033 USD. Spor prisoppdateringer for MEER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Qitmeer Network livepris er 0.003033 USD. Spor prisoppdateringer for MEER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MEER

MEER Prisinformasjon

MEER teknisk dokument

MEER Offisiell nettside

MEER tokenomics

MEER Prisprognose

MEER-historikk

MEER Kjøpeguide

MEER-til-fiat-valutakonverter

MEER Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Qitmeer Network Logo

Qitmeer Network Pris(MEER)

1 MEER til USD livepris:

$0.003031
$0.003031$0.003031
-0.13%1D
USD
Qitmeer Network (MEER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:12 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003004
$ 0.003004$ 0.003004
24 timer lav
$ 0.003043
$ 0.003043$ 0.003043
24 timer høy

$ 0.003004
$ 0.003004$ 0.003004

$ 0.003043
$ 0.003043$ 0.003043

$ 0.2967588641864074
$ 0.2967588641864074$ 0.2967588641864074

$ 0.002546071135921058
$ 0.002546071135921058$ 0.002546071135921058

-0.20%

-0.13%

-3.26%

-3.26%

Qitmeer Network (MEER) sanntidsprisen er $ 0.003033. I løpet av de siste 24 timene har MEER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003004 og et toppnivå på $ 0.003043, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEER er $ 0.2967588641864074, mens den rekordlave prisen er $ 0.002546071135921058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEER endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -3.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qitmeer Network (MEER) Markedsinformasjon

No.6875

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.88K
$ 47.88K$ 47.88K

$ 637.66K
$ 637.66K$ 637.66K

0.00
0.00 0.00

210,240,000
210,240,000 210,240,000

101,934,552.26612261
101,934,552.26612261 101,934,552.26612261

0.00%

MEER

Nåværende markedsverdi på Qitmeer Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 47.88K. Den sirkulerende forsyningen på MEER er 0.00, med en total tilgang på 101934552.26612261. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 637.66K.

Qitmeer Network (MEER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Qitmeer Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000395-0.13%
30 dager$ -0.00058-16.06%
60 dager$ -0.000455-13.05%
90 dager$ -0.000236-7.22%
Qitmeer Network Prisendring i dag

I dag registrerte MEER en endring på $ -0.00000395 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Qitmeer Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00058 (-16.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Qitmeer Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MEER en endring på $ -0.000455 (-13.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Qitmeer Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000236-7.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Qitmeer Network (MEER)?

Sjekk ut Qitmeer Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Qitmeer Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MEER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Qitmeer Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Qitmeer Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Qitmeer Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Qitmeer Network (MEER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Qitmeer Network (MEER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Qitmeer Network.

Sjekk Qitmeer Networkprisprognosen nå!

Qitmeer Network (MEER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qitmeer Network (MEER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Qitmeer Network (MEER)

Leter du etter hvordan du kjøperQitmeer Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Qitmeer Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MEER til lokale valutaer

1 Qitmeer Network(MEER) til VND
79.813395
1 Qitmeer Network(MEER) til AUD
A$0.00457983
1 Qitmeer Network(MEER) til GBP
0.00224442
1 Qitmeer Network(MEER) til EUR
0.00257805
1 Qitmeer Network(MEER) til USD
$0.003033
1 Qitmeer Network(MEER) til MYR
RM0.0127386
1 Qitmeer Network(MEER) til TRY
0.12547521
1 Qitmeer Network(MEER) til JPY
¥0.445851
1 Qitmeer Network(MEER) til ARS
ARS$4.47343236
1 Qitmeer Network(MEER) til RUB
0.2523456
1 Qitmeer Network(MEER) til INR
0.26717697
1 Qitmeer Network(MEER) til IDR
Rp50.54997978
1 Qitmeer Network(MEER) til KRW
4.2419538
1 Qitmeer Network(MEER) til PHP
0.17306298
1 Qitmeer Network(MEER) til EGP
￡E.0.14606928
1 Qitmeer Network(MEER) til BRL
R$0.01613556
1 Qitmeer Network(MEER) til CAD
C$0.00415521
1 Qitmeer Network(MEER) til BDT
0.36923742
1 Qitmeer Network(MEER) til NGN
4.53360708
1 Qitmeer Network(MEER) til COP
$11.84765625
1 Qitmeer Network(MEER) til ZAR
R.0.05259222
1 Qitmeer Network(MEER) til UAH
0.12532356
1 Qitmeer Network(MEER) til TZS
T.Sh.7.50740292
1 Qitmeer Network(MEER) til VES
Bs0.494379
1 Qitmeer Network(MEER) til CLP
$2.896515
1 Qitmeer Network(MEER) til PKR
Rs0.86088672
1 Qitmeer Network(MEER) til KZT
1.64209653
1 Qitmeer Network(MEER) til THB
฿0.09654039
1 Qitmeer Network(MEER) til TWD
NT$0.09165726
1 Qitmeer Network(MEER) til AED
د.إ0.01113111
1 Qitmeer Network(MEER) til CHF
Fr0.00239607
1 Qitmeer Network(MEER) til HKD
HK$0.02356641
1 Qitmeer Network(MEER) til AMD
֏1.1607291
1 Qitmeer Network(MEER) til MAD
.د.م0.02735766
1 Qitmeer Network(MEER) til MXN
$0.05571621
1 Qitmeer Network(MEER) til SAR
ريال0.01137375
1 Qitmeer Network(MEER) til ETB
Br0.43544781
1 Qitmeer Network(MEER) til KES
KSh0.39180294
1 Qitmeer Network(MEER) til JOD
د.أ0.002150397
1 Qitmeer Network(MEER) til PLN
0.01097946
1 Qitmeer Network(MEER) til RON
лв0.01310256
1 Qitmeer Network(MEER) til SEK
kr0.02854053
1 Qitmeer Network(MEER) til BGN
лв0.00503478
1 Qitmeer Network(MEER) til HUF
Ft1.00829052
1 Qitmeer Network(MEER) til CZK
0.06269211
1 Qitmeer Network(MEER) til KWD
د.ك0.000925065
1 Qitmeer Network(MEER) til ILS
0.01009989
1 Qitmeer Network(MEER) til BOB
Bs0.02095803
1 Qitmeer Network(MEER) til AZN
0.0051561
1 Qitmeer Network(MEER) til TJS
SM0.02838888
1 Qitmeer Network(MEER) til GEL
0.0081891
1 Qitmeer Network(MEER) til AOA
Kz2.76479181
1 Qitmeer Network(MEER) til BHD
.د.ب0.001143441
1 Qitmeer Network(MEER) til BMD
$0.003033
1 Qitmeer Network(MEER) til DKK
kr0.01925955
1 Qitmeer Network(MEER) til HNL
L0.07949493
1 Qitmeer Network(MEER) til MUR
0.13751622
1 Qitmeer Network(MEER) til NAD
$0.05262255
1 Qitmeer Network(MEER) til NOK
kr0.03014802
1 Qitmeer Network(MEER) til NZD
$0.0051561
1 Qitmeer Network(MEER) til PAB
B/.0.003033
1 Qitmeer Network(MEER) til PGK
K0.01267794
1 Qitmeer Network(MEER) til QAR
ر.ق0.01100979
1 Qitmeer Network(MEER) til RSD
дин.0.30226878
1 Qitmeer Network(MEER) til UZS
soʻm37.44441711
1 Qitmeer Network(MEER) til ALL
L0.25010118
1 Qitmeer Network(MEER) til ANG
ƒ0.00542907
1 Qitmeer Network(MEER) til AWG
ƒ0.0054594
1 Qitmeer Network(MEER) til BBD
$0.006066
1 Qitmeer Network(MEER) til BAM
KM0.00503478
1 Qitmeer Network(MEER) til BIF
Fr9.053505
1 Qitmeer Network(MEER) til BND
$0.00388224
1 Qitmeer Network(MEER) til BSD
$0.003033
1 Qitmeer Network(MEER) til JMD
$0.48652353
1 Qitmeer Network(MEER) til KHR
12.18070998
1 Qitmeer Network(MEER) til KMF
Fr1.267794
1 Qitmeer Network(MEER) til LAK
65.93478129
1 Qitmeer Network(MEER) til LKR
Rs0.91742184
1 Qitmeer Network(MEER) til MDL
L0.0500445
1 Qitmeer Network(MEER) til MGA
Ar13.42032741
1 Qitmeer Network(MEER) til MOP
P0.02429433
1 Qitmeer Network(MEER) til MVR
0.0464049
1 Qitmeer Network(MEER) til MWK
MK5.26562163
1 Qitmeer Network(MEER) til MZN
MT0.1938087
1 Qitmeer Network(MEER) til NPR
Rs0.42741036
1 Qitmeer Network(MEER) til PYG
21.661686
1 Qitmeer Network(MEER) til RWF
Fr4.394817
1 Qitmeer Network(MEER) til SBD
$0.0248706
1 Qitmeer Network(MEER) til SCR
0.04616226
1 Qitmeer Network(MEER) til SRD
$0.11552697
1 Qitmeer Network(MEER) til SVC
$0.02653875
1 Qitmeer Network(MEER) til SZL
L0.05262255
1 Qitmeer Network(MEER) til TMT
m0.0106155
1 Qitmeer Network(MEER) til TND
د.ت0.00882603
1 Qitmeer Network(MEER) til TTD
$0.02053341
1 Qitmeer Network(MEER) til UGX
Sh10.639764
1 Qitmeer Network(MEER) til XAF
Fr1.692414
1 Qitmeer Network(MEER) til XCD
$0.0081891
1 Qitmeer Network(MEER) til XOF
Fr1.692414
1 Qitmeer Network(MEER) til XPF
Fr0.306333
1 Qitmeer Network(MEER) til BWP
P0.04039956
1 Qitmeer Network(MEER) til BZD
$0.00609633
1 Qitmeer Network(MEER) til CVE
$0.28443474
1 Qitmeer Network(MEER) til DJF
Fr0.539874
1 Qitmeer Network(MEER) til DOP
$0.18810666
1 Qitmeer Network(MEER) til DZD
د.ج0.39286449
1 Qitmeer Network(MEER) til FJD
$0.00682425
1 Qitmeer Network(MEER) til GNF
Fr26.371935
1 Qitmeer Network(MEER) til GTQ
Q0.02323278
1 Qitmeer Network(MEER) til GYD
$0.63477657
1 Qitmeer Network(MEER) til ISK
kr0.366993

Qitmeer Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Qitmeer Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Qitmeer Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Qitmeer Network

Hvor mye er Qitmeer Network (MEER) verdt i dag?
Live MEER prisen i USD er 0.003033 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEER til USD er $ 0.003033. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Qitmeer Network?
Markedsverdien for MEER er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEER?
Den sirkulerende forsyningen av MEER er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEER ?
MEER oppnådde en ATH-pris på 0.2967588641864074 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEER?
MEER så en ATL-pris på 0.002546071135921058 USD.
Hva er handelsvolumet til MEER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEER er $ 47.88K USD.
Vil MEER gå høyere i år?
MEER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:12 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MEER-til-USD-kalkulator

Beløp

MEER
MEER
USD
USD

1 MEER = 0.003033 USD

Handle MEER

MEERUSDT
$0.003031
$0.003031$0.003031
-0.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker