Qitmeer Network (MEER) Informasjon Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Offisiell nettside: https://www.qitmeer.io/ Teknisk dokument: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Blokkutforsker: https://evm.meerscan.io/

Qitmeer Network (MEER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qitmeer Network (MEER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 665.41K $ 665.41K $ 665.41K All-time high: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 All-Time Low: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Nåværende pris: $ 0.003165 $ 0.003165 $ 0.003165 Lær mer om Qitmeer Network (MEER) pris

Qitmeer Network (MEER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qitmeer Network (MEER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEERs tokenomics, kan du utforske MEER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEER Interessert i å legge til Qitmeer Network (MEER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Qitmeer Network (MEER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEER nå!

MEER prisforutsigelse Vil du vite hvor MEER kan være på vei? Vår MEER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEER tokenets prisforutsigelse nå!

