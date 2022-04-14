ME (ME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ME (ME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ME (ME) Informasjon Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Offisiell nettside: https://mefoundation.com/ Teknisk dokument: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Kjøp ME nå!

ME (ME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ME (ME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 145.00M $ 145.00M $ 145.00M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 167.13M $ 167.13M $ 167.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 867.60M $ 867.60M $ 867.60M All-time high: $ 30 $ 30 $ 30 All-Time Low: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Nåværende pris: $ 0.8676 $ 0.8676 $ 0.8676 Lær mer om ME (ME) pris

ME (ME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ME (ME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEs tokenomics, kan du utforske ME tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ME Interessert i å legge til ME (ME) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ME, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ME på MEXC nå!

ME (ME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ME nå!

ME prisforutsigelse Vil du vite hvor ME kan være på vei? Vår ME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ME tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!