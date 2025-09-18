Dagens ME livepris er 0.6712 USD. Spor prisoppdateringer for ME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ME livepris er 0.6712 USD. Spor prisoppdateringer for ME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ME til USD livepris:

$0.6715
$0.6715
+0.16%1D
USD
ME (ME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:06:31 (UTC+8)

ME (ME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6643
$ 0.6643
24 timer lav
$ 0.702
$ 0.702
24 timer høy

$ 0.6643
$ 0.6643$ 0.6643

$ 0.702
$ 0.702$ 0.702

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465

$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082

+0.38%

+0.16%

-5.30%

-5.30%

ME (ME) sanntidsprisen er $ 0.6712. I løpet av de siste 24 timene har ME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6643 og et toppnivå på $ 0.702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ME er $ 13.238140041584465, mens den rekordlave prisen er $ 0.6427142402325082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ME endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ME (ME) Markedsinformasjon

No.350

$ 112.18M
$ 112.18M

$ 510.70K
$ 510.70K

$ 671.20M
$ 671.20M

167.13M
167.13M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,996,456.887044
999,996,456.887044

16.71%

SOL

Nåværende markedsverdi på ME er $ 112.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 510.70K. Den sirkulerende forsyningen på ME er 167.13M, med en total tilgang på 999996456.887044. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 671.20M.

ME (ME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ME for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001073+0.16%
30 dager$ -0.0248-3.57%
60 dager$ -0.2794-29.40%
90 dager$ -0.0126-1.85%
ME Prisendring i dag

I dag registrerte ME en endring på $ +0.001073 (+0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ME 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0248 (-3.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ME 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ME en endring på $ -0.2794 (-29.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ME 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0126-1.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ME (ME)?

Sjekk ut ME Prishistorikk-siden nå.

Hva er ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ME investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ME kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ME (ME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ME (ME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ME.

Sjekk MEprisprognosen nå!

ME (ME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ME (ME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ME (ME)

Leter du etter hvordan du kjøperME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ME til lokale valutaer

ME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ME nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ME

Hvor mye er ME (ME) verdt i dag?
Live ME prisen i USD er 0.6712 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ME til USD er $ 0.6712. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ME?
Markedsverdien for ME er $ 112.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ME?
Den sirkulerende forsyningen av ME er 167.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forME ?
ME oppnådde en ATH-pris på 13.238140041584465 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ME?
ME så en ATL-pris på 0.6427142402325082 USD.
Hva er handelsvolumet til ME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ME er $ 510.70K USD.
Vil ME gå høyere i år?
ME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:06:31 (UTC+8)

ME (ME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.6715
