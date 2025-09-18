Hva er ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ME investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ME på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ME kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ME (ME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ME (ME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ME.

Sjekk MEprisprognosen nå!

ME (ME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ME (ME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ME (ME)

Leter du etter hvordan du kjøperME? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ME på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ME til lokale valutaer

Prøv konverting

ME Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ME, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ME Hvor mye er ME (ME) verdt i dag? Live ME prisen i USD er 0.6712 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ME-til-USD-pris? $ 0.6712 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ME? Markedsverdien for ME er $ 112.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ME? Den sirkulerende forsyningen av ME er 167.13M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forME ? ME oppnådde en ATH-pris på 13.238140041584465 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ME? ME så en ATL-pris på 0.6427142402325082 USD . Hva er handelsvolumet til ME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ME er $ 510.70K USD . Vil ME gå høyere i år? ME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ME prisprognosen for en mer grundig analyse.

