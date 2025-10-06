MBOOM pris i dag

Sanntids MBOOM (MBOOM) pris i dag er $ 0.0034165, med en 3.49% endring de siste 24 timene. Nåværende MBOOM til USD konverteringssats er $ 0.0034165 per MBOOM.

MBOOM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MBOOM. I løpet av de siste 24 timene MBOOM har den blitt handlet mellom $ 0.0032828(laveste) og $ 0.003475 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MBOOM beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -8.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 28.73K.

MBOOM (MBOOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 28.73K$ 28.73K $ 28.73K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på MBOOM er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 28.73K. Den sirkulerende forsyningen på MBOOM er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.