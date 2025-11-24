MBOOM (MBOOM)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på MBOOM % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0034718 $0.0034718 $0.0034718 +1.91% USD Faktisk Prediksjon MBOOM-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan MBOOM potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003471 i 2025. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan MBOOM potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003645 i 2026. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBOOM for 2027 $ 0.003827 med en 10.25% vekstrate. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBOOM for 2028 $ 0.004019 med en 15.76% vekstrate. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBOOM for 2029 $ 0.004219 med en 21.55% vekstrate. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBOOM for 2030 $ 0.004430 med en 27.63% vekstrate. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MBOOM potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007217. MBOOM (MBOOM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MBOOM potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011756. År Pris Vekst 2025 $ 0.003471 0.00%

2026 $ 0.003645 5.00%

2027 $ 0.003827 10.25%

2028 $ 0.004019 15.76%

2029 $ 0.004219 21.55%

2030 $ 0.004430 27.63%

2031 $ 0.004652 34.01%

2032 $ 0.004885 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005129 47.75%

2034 $ 0.005385 55.13%

2035 $ 0.005655 62.89%

2036 $ 0.005937 71.03%

2037 $ 0.006234 79.59%

2038 $ 0.006546 88.56%

2039 $ 0.006873 97.99%

2040 $ 0.007217 107.89% Vis mer Kortsiktig MBOOM-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003471 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003472 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003475 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003486 0.41% MBOOM (MBOOM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MBOOM November 24, 2025(I dag) er $0.003471 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MBOOM (MBOOM) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MBOOM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003472 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MBOOM (MBOOM) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MBOOM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003475 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MBOOM (MBOOM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MBOOM $0.003486 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MBOOM prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0034718$ 0.0034718 $ 0.0034718 Prisendring (24 t) +1.91% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K Volum (24 timer) -- Den siste MBOOM-prisen er $ 0.0034718. Den har en 24-timers endring på +1.91%, med et 24-timers handelsvolum på $ 29.13K. Videre har MBOOM en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se MBOOM livepris

Hvordan kjøpe MBOOM (MBOOM) Prøver du å kjøpe MBOOM? Du kan nå kjøpe MBOOM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper MBOOM og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MBOOM nå

MBOOM Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MBOOM direktepris, er gjeldende pris for MBOOM 0.003473USD. Den sirkulerende forsyningen av MBOOM(MBOOM) er 0.00 MBOOM , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000109 $ 0.003475 $ 0.003342

7 dager -0.06% $ -0.000235 $ 0.003716 $ 0.003200

30 dager 2.10% $ 0.002352 $ 0.029 $ 0.001120 24-timers ytelse De siste 24 timene har MBOOM vist en prisbevegelse på $0.000109 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MBOOM handlet på en topp på $0.003716 og en bunn på $0.003200 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til MBOOM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MBOOM opplevd en 2.10% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002352 av dens verdi. Dette indikerer at MBOOM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MBOOM prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MBOOM prishistorikk

Hvordan fungerer MBOOM (MBOOM) prisforutsigelsesmodul? MBOOM-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MBOOM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MBOOM det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MBOOM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MBOOM. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MBOOM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MBOOM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MBOOM.

Hvorfor er MBOOM-prisforutsigelse viktig?

MBOOM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MBOOM nå? I følge dine forutsigelser vil MBOOM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MBOOM neste måned? I følge MBOOM (MBOOM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MBOOM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MBOOM koste i 2026? Prisen på 1 MBOOM (MBOOM) i dag er $0.003471 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBOOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MBOOM i 2027? MBOOM (MBOOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBOOM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MBOOM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MBOOM (MBOOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MBOOM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MBOOM (MBOOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MBOOM koste i 2030? Prisen på 1 MBOOM (MBOOM) i dag er $0.003471 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBOOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MBOOM i 2040? MBOOM (MBOOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBOOM innen 2040.