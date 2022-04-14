Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Heroes of Mavia (MAVIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Informasjon Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Offisiell nettside: https://mavia.com Teknisk dokument: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Kjøp MAVIA nå!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Heroes of Mavia (MAVIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.04M $ 24.04M $ 24.04M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.29M $ 38.29M $ 38.29M All-time high: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 All-Time Low: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Nåværende pris: $ 0.149 $ 0.149 $ 0.149 Lær mer om Heroes of Mavia (MAVIA) pris

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Heroes of Mavia (MAVIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAVIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAVIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAVIAs tokenomics, kan du utforske MAVIA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAVIA Interessert i å legge til Heroes of Mavia (MAVIA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAVIA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAVIA på MEXC nå!

Heroes of Mavia (MAVIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAVIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAVIA nå!

MAVIA prisforutsigelse Vil du vite hvor MAVIA kan være på vei? Vår MAVIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAVIA tokenets prisforutsigelse nå!

