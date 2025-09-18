Hva er Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Heroes of Mavia investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MAVIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Heroes of Mavia på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Heroes of Mavia kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Heroes of Mavia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Heroes of Mavia (MAVIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Heroes of Mavia (MAVIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Heroes of Mavia.

Sjekk Heroes of Maviaprisprognosen nå!

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Heroes of Mavia (MAVIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAVIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Heroes of Mavia (MAVIA)

Leter du etter hvordan du kjøperHeroes of Mavia? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Heroes of Mavia på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAVIA til lokale valutaer

Prøv konverting

Heroes of Mavia Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Heroes of Mavia, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Heroes of Mavia Hvor mye er Heroes of Mavia (MAVIA) verdt i dag? Live MAVIA prisen i USD er 0.1596 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MAVIA-til-USD-pris? $ 0.1596 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MAVIA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Heroes of Mavia? Markedsverdien for MAVIA er $ 25.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MAVIA? Den sirkulerende forsyningen av MAVIA er 161.35M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAVIA ? MAVIA oppnådde en ATH-pris på 10.70544724630311 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MAVIA? MAVIA så en ATL-pris på 0.09690384445875239 USD . Hva er handelsvolumet til MAVIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAVIA er $ 140.40K USD . Vil MAVIA gå høyere i år? MAVIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAVIA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Heroes of Mavia (MAVIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?