Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Heroes of Mavia % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1575 $0.1575 $0.1575 -1.25% USD Faktisk Prediksjon Heroes of Mavia-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Heroes of Mavia potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1575 i 2025. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Heroes of Mavia potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.165375 i 2026. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAVIA for 2027 $ 0.173643 med en 10.25% vekstrate. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAVIA for 2028 $ 0.182325 med en 15.76% vekstrate. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAVIA for 2029 $ 0.191442 med en 21.55% vekstrate. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAVIA for 2030 $ 0.201014 med en 27.63% vekstrate. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Heroes of Mavia potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.327431. Heroes of Mavia (MAVIA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Heroes of Mavia potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.533350. År Pris Vekst 2025 $ 0.1575 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.157521 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.157651 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.158147 0.41% Heroes of Mavia (MAVIA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MAVIA September 21, 2025(I dag) er $0.1575 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Heroes of Mavia (MAVIA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MAVIA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.157521 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Heroes of Mavia (MAVIA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MAVIA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.157651 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Heroes of Mavia (MAVIA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MAVIA $0.158147 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Heroes of Mavia prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1575$ 0.1575 $ 0.1575 Prisendring (24 t) -1.25% Markedsverdi $ 25.41M$ 25.41M $ 25.41M Opplagsforsyning 161.35M 161.35M 161.35M Volum (24 timer) $ 109.89K$ 109.89K $ 109.89K Volum (24 timer) -- Den siste MAVIA-prisen er $ 0.1575. Den har en 24-timers endring på -1.25%, med et 24-timers handelsvolum på $ 109.89K. Videre har MAVIA en sirkulerende forsyning på 161.35M og total markedsverdi på $ 25.41M. Se MAVIA livepris

Hvordan kjøpe Heroes of Mavia (MAVIA) Prøver du å kjøpe MAVIA? Du kan nå kjøpe MAVIA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Heroes of Mavia og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MAVIA nå

Heroes of Mavia Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Heroes of Mavia direktepris, er gjeldende pris for Heroes of Mavia 0.1575USD. Den sirkulerende forsyningen av Heroes of Mavia(MAVIA) er 0.00 MAVIA , som gir den en markedsverdi på $25.41M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.001299 $ 0.1625 $ 0.1567

7 dager -0.10% $ -0.018600 $ 0.184 $ 0.1508

30 dager -0.01% $ -0.002000 $ 0.1863 $ 0.1313 24-timers ytelse De siste 24 timene har Heroes of Mavia vist en prisbevegelse på $-0.001299 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Heroes of Mavia handlet på en topp på $0.184 og en bunn på $0.1508 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til MAVIA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Heroes of Mavia opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002000 av dens verdi. Dette indikerer at MAVIA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Heroes of Mavia prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MAVIA prishistorikk

Hvordan fungerer Heroes of Mavia (MAVIA) prisforutsigelsesmodul? Heroes of Mavia-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MAVIA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Heroes of Mavia det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MAVIA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Heroes of Mavia. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MAVIA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MAVIA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Heroes of Mavia.

Hvorfor er MAVIA-prisforutsigelse viktig?

MAVIA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MAVIA nå? I følge dine forutsigelser vil MAVIA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MAVIA neste måned? I følge Heroes of Mavia (MAVIA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MAVIA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MAVIA koste i 2026? Prisen på 1 Heroes of Mavia (MAVIA) i dag er $0.1575 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MAVIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MAVIA i 2027? Heroes of Mavia (MAVIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MAVIA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MAVIA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Heroes of Mavia (MAVIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MAVIA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Heroes of Mavia (MAVIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MAVIA koste i 2030? Prisen på 1 Heroes of Mavia (MAVIA) i dag er $0.1575 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MAVIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MAVIA i 2040? Heroes of Mavia (MAVIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MAVIA innen 2040.