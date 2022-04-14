MARS4 (MARS4) tokenomics

MARS4 (MARS4) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i MARS4 (MARS4), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
MARS4 (MARS4) Informasjon

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Offisiell nettside:
https://www.mars4.me/
Teknisk dokument:
https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

MARS4 (MARS4) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MARS4 (MARS4), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 218.78K
Total forsyning:
Total forsyning:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.48B
$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 352.44K
$ 352.44K
$ 352.44K$ 352.44K
All-time high:
$ 0.08849
$ 0.08849$ 0.08849
All-Time Low:
$ 0.000086262035047803
$ 0.000086262035047803$ 0.000086262035047803
Nåværende pris:
$ 0.00008811
$ 0.00008811$ 0.00008811

MARS4 (MARS4) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak MARS4 (MARS4) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MARS4 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MARS4 tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MARS4s tokenomics, kan du utforske MARS4 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MARS4

Interessert i å legge til MARS4 (MARS4) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MARS4, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

MARS4 (MARS4) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MARS4 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MARS4 prisforutsigelse

Vil du vite hvor MARS4 kan være på vei? Vår MARS4 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.