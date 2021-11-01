MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

RangeringNo.2858

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning2,483,082,772

Maksimal forsyning4,000,000,000

Total forsyning4,000,000,000

Opplagsforsyning0.6207%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.051011096923131,2021-11-01

Laveste pris0.000075877077834025,2025-09-28

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonMars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

