Banana Gun (BANANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Banana Gun (BANANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Banana Gun (BANANA) Informasjon Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Offisiell nettside: https://bananagun.io/ Teknisk dokument: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Kjøp BANANA nå!

Banana Gun (BANANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Banana Gun (BANANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.80M $ 75.80M $ 75.80M Total forsyning: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Sirkulerende forsyning: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 189.30M $ 189.30M $ 189.30M All-time high: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 All-Time Low: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Nåværende pris: $ 18.93 $ 18.93 $ 18.93 Lær mer om Banana Gun (BANANA) pris

Banana Gun (BANANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Banana Gun (BANANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANANAs tokenomics, kan du utforske BANANA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BANANA Interessert i å legge til Banana Gun (BANANA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BANANA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BANANA på MEXC nå!

Banana Gun (BANANA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BANANA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BANANA nå!

BANANA prisforutsigelse Vil du vite hvor BANANA kan være på vei? Vår BANANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BANANA tokenets prisforutsigelse nå!

