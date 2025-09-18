Dagens Manta Network livepris er 0.2116 USD. Spor prisoppdateringer for MANTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MANTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Manta Network livepris er 0.2116 USD. Spor prisoppdateringer for MANTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MANTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Manta Network Logo

Manta Network Pris(MANTA)

1 MANTA til USD livepris:

$0.2115
$0.2115
-0.61%1D
USD
Manta Network (MANTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:49:12 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2104
$ 0.2104
24 timer lav
$ 0.2252
$ 0.2252
24 timer høy

$ 0.2104
$ 0.2104

$ 0.2252
$ 0.2252

$ 4.082953050622184
$ 4.082953050622184

$ 0.15642983692201723
$ 0.15642983692201723

-1.17%

-0.61%

-2.81%

-2.81%

Manta Network (MANTA) sanntidsprisen er $ 0.2116. I løpet av de siste 24 timene har MANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2104 og et toppnivå på $ 0.2252, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MANTA er $ 4.082953050622184, mens den rekordlave prisen er $ 0.15642983692201723.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MANTA endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -2.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Manta Network (MANTA) Markedsinformasjon

No.386

$ 94.92M
$ 94.92M

$ 1.23M
$ 1.23M

$ 211.60M
$ 211.60M

448.60M
448.60M

1,000,000,000
1,000,000,000

MANTA

Nåværende markedsverdi på Manta Network er $ 94.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.23M. Den sirkulerende forsyningen på MANTA er 448.60M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.60M.

Manta Network (MANTA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Manta Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001298-0.61%
30 dager$ -0.0052-2.40%
60 dager$ -0.0433-16.99%
90 dager$ +0.0434+25.80%
Manta Network Prisendring i dag

I dag registrerte MANTA en endring på $ -0.001298 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Manta Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0052 (-2.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Manta Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MANTA en endring på $ -0.0433 (-16.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Manta Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0434+25.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Manta Network (MANTA)?

Sjekk ut Manta Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Manta Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MANTA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Manta Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Manta Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Manta Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Manta Network (MANTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Manta Network (MANTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Manta Network.

Sjekk Manta Networkprisprognosen nå!

Manta Network (MANTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Manta Network (MANTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MANTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Manta Network (MANTA)

Leter du etter hvordan du kjøperManta Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Manta Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MANTA til lokale valutaer

Manta Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Manta Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Manta Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Manta Network

Hvor mye er Manta Network (MANTA) verdt i dag?
Live MANTA prisen i USD er 0.2116 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MANTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MANTA til USD er $ 0.2116. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Manta Network?
Markedsverdien for MANTA er $ 94.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MANTA?
Den sirkulerende forsyningen av MANTA er 448.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMANTA ?
MANTA oppnådde en ATH-pris på 4.082953050622184 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MANTA?
MANTA så en ATL-pris på 0.15642983692201723 USD.
Hva er handelsvolumet til MANTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MANTA er $ 1.23M USD.
Vil MANTA gå høyere i år?
MANTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MANTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:49:12 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.2115
