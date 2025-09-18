Hva er Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk MANTA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Manta Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Manta Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Manta Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Manta Network (MANTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Manta Network (MANTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Manta Network.

Sjekk Manta Networkprisprognosen nå!

Manta Network (MANTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Manta Network (MANTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MANTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Manta Network (MANTA)

Leter du etter hvordan du kjøperManta Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Manta Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Manta Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Manta Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Manta Network Hvor mye er Manta Network (MANTA) verdt i dag? Live MANTA prisen i USD er 0.2116 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MANTA-til-USD-pris? $ 0.2116 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MANTA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Manta Network? Markedsverdien for MANTA er $ 94.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MANTA? Den sirkulerende forsyningen av MANTA er 448.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMANTA ? MANTA oppnådde en ATH-pris på 4.082953050622184 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MANTA? MANTA så en ATL-pris på 0.15642983692201723 USD . Hva er handelsvolumet til MANTA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MANTA er $ 1.23M USD . Vil MANTA gå høyere i år? MANTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MANTA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Manta Network (MANTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

