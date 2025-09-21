Manta Network (MANTA)-prisforutsigelse (USD)

Få Manta Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MANTA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Manta Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.2167 $0.2167 $0.2167 -0.09% USD Faktisk Prediksjon Manta Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Manta Network (MANTA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Manta Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2167 i 2025. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Manta Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.227535 i 2026. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MANTA for 2027 $ 0.238911 med en 10.25% vekstrate. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MANTA for 2028 $ 0.250857 med en 15.76% vekstrate. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MANTA for 2029 $ 0.263400 med en 21.55% vekstrate. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MANTA for 2030 $ 0.276570 med en 27.63% vekstrate. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Manta Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.450503. Manta Network (MANTA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Manta Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.733823. År Pris Vekst 2025 $ 0.2167 0.00%

2026 $ 0.227535 5.00%

2027 $ 0.238911 10.25%

2028 $ 0.250857 15.76%

2029 $ 0.263400 21.55%

2030 $ 0.276570 27.63%

2031 $ 0.290398 34.01%

2032 $ 0.304918 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.320164 47.75%

2034 $ 0.336172 55.13%

2035 $ 0.352981 62.89%

2036 $ 0.370630 71.03%

2037 $ 0.389162 79.59%

2038 $ 0.408620 88.56%

2039 $ 0.429051 97.99%

2040 $ 0.450503 107.89% Vis mer Kortsiktig Manta Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.2167 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.216729 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.216907 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.217590 0.41% Manta Network (MANTA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MANTA September 21, 2025(I dag) er $0.2167 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Manta Network (MANTA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MANTA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.216729 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Manta Network (MANTA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MANTA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.216907 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Manta Network (MANTA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MANTA $0.217590 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Manta Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2167$ 0.2167 $ 0.2167 Prisendring (24 t) -0.09% Markedsverdi $ 97.21M$ 97.21M $ 97.21M Opplagsforsyning 448.61M 448.61M 448.61M Volum (24 timer) $ 753.20K$ 753.20K $ 753.20K Volum (24 timer) -- Den siste MANTA-prisen er $ 0.2167. Den har en 24-timers endring på -0.09%, med et 24-timers handelsvolum på $ 753.20K. Videre har MANTA en sirkulerende forsyning på 448.61M og total markedsverdi på $ 97.21M. Se MANTA livepris

Manta Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Manta Network direktepris, er gjeldende pris for Manta Network 0.2167USD. Den sirkulerende forsyningen av Manta Network(MANTA) er 0.00 MANTA , som gir den en markedsverdi på $97.21M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.005000 $ 0.2188 $ 0.2072

7 dager -0.03% $ -0.008399 $ 0.2271 $ 0.2008

30 dager 0.03% $ 0.006500 $ 0.2396 $ 0.1873 24-timers ytelse De siste 24 timene har Manta Network vist en prisbevegelse på $0.005000 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Manta Network handlet på en topp på $0.2271 og en bunn på $0.2008 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til MANTA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Manta Network opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006500 av dens verdi. Dette indikerer at MANTA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Manta Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MANTA prishistorikk

Hvordan fungerer Manta Network (MANTA) prisforutsigelsesmodul? Manta Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MANTA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Manta Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MANTA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Manta Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MANTA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MANTA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Manta Network.

Hvorfor er MANTA-prisforutsigelse viktig?

MANTA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MANTA nå? I følge dine forutsigelser vil MANTA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MANTA neste måned? I følge Manta Network (MANTA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MANTA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MANTA koste i 2026? Prisen på 1 Manta Network (MANTA) i dag er $0.2167 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MANTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MANTA i 2027? Manta Network (MANTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MANTA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MANTA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Manta Network (MANTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MANTA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Manta Network (MANTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MANTA koste i 2030? Prisen på 1 Manta Network (MANTA) i dag er $0.2167 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MANTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MANTA i 2040? Manta Network (MANTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MANTA innen 2040.