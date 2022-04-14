Manta Network (MANTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Manta Network (MANTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Manta Network (MANTA) Informasjon Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Offisiell nettside: https://manta.network/ Teknisk dokument: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Blokkutforsker: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Kjøp MANTA nå!

Manta Network (MANTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Manta Network (MANTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.92M $ 91.92M $ 91.92M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 449.70M $ 449.70M $ 449.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 204.40M $ 204.40M $ 204.40M All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Nåværende pris: $ 0.2044 $ 0.2044 $ 0.2044 Lær mer om Manta Network (MANTA) pris

Manta Network (MANTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Manta Network (MANTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANTAs tokenomics, kan du utforske MANTA tokenets livepris!

Manta Network (MANTA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MANTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MANTA nå!

MANTA prisforutsigelse Vil du vite hvor MANTA kan være på vei? Vår MANTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MANTA tokenets prisforutsigelse nå!

