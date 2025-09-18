Hva er MAIV (MAIV)

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Folk spør også: Andre spørsmål om MAIV Hvor mye er MAIV (MAIV) verdt i dag? Live MAIV prisen i USD er 0.0023166 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MAIV-til-USD-pris? $ 0.0023166 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MAIV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MAIV? Markedsverdien for MAIV er $ 3.22M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MAIV? Den sirkulerende forsyningen av MAIV er 1.39B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAIV ? MAIV oppnådde en ATH-pris på 0.004111712265403345 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MAIV? MAIV så en ATL-pris på 0.000157448218301527 USD . Hva er handelsvolumet til MAIV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAIV er $ 6.76K USD . Vil MAIV gå høyere i år? MAIV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAIV prisprognosen for en mer grundig analyse.

MAIV (MAIV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

