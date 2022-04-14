MAIV (MAIV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAIV (MAIV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAIV (MAIV) Informasjon MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Offisiell nettside: https://maiv.io/ Teknisk dokument: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Kjøp MAIV nå!

MAIV (MAIV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAIV (MAIV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M All-time high: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 All-Time Low: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Nåværende pris: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Lær mer om MAIV (MAIV) pris

MAIV (MAIV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAIV (MAIV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAIV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAIV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAIVs tokenomics, kan du utforske MAIV tokenets livepris!

