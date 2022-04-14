Messier (M87) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Messier (M87), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Messier (M87) Informasjon Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Offisiell nettside: https://messier.app/ Teknisk dokument: https://messier.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888

Messier (M87) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Messier (M87), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.88M $ 24.88M $ 24.88M Total forsyning: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Sirkulerende forsyning: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.88M $ 24.88M $ 24.88M All-time high: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 All-Time Low: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Nåværende pris: $ 0.00002812 $ 0.00002812 $ 0.00002812 Lær mer om Messier (M87) pris

Messier (M87) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Messier (M87) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet M87 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange M87 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår M87s tokenomics, kan du utforske M87 tokenets livepris!

Interessert i å legge til Messier (M87) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe M87, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Messier (M87) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til M87 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for M87 nå!

M87 prisforutsigelse Vil du vite hvor M87 kan være på vei? Vår M87 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se M87 tokenets prisforutsigelse nå!

