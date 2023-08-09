M87

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

NavnM87

RangeringNo.884

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning884,846,293,944

Maksimal forsyning884,846,293,944

Total forsyning884,846,293,944

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000146502954890166,2024-12-12

Laveste pris0.000000027472780135,2023-08-09

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

