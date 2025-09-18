Hva er LandRocker (LRT)

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

LandRocker er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LandRocker investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om LandRocker på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LandRocker kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LandRocker Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LandRocker (LRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LandRocker (LRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LandRocker.

Sjekk LandRockerprisprognosen nå!

LandRocker (LRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LandRocker (LRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LandRocker (LRT)

Leter du etter hvordan du kjøperLandRocker? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LandRocker på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LRT til lokale valutaer

Prøv konverting

LandRocker Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LandRocker, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LandRocker Hvor mye er LandRocker (LRT) verdt i dag? Live LRT prisen i USD er 0.00011 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LRT-til-USD-pris? $ 0.00011 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LRT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LandRocker? Markedsverdien for LRT er $ 442.46K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LRT? Den sirkulerende forsyningen av LRT er 4.02B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLRT ? LRT oppnådde en ATH-pris på 0.010151517457309467 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LRT? LRT så en ATL-pris på 0.00002117160471387 USD . Hva er handelsvolumet til LRT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LRT er $ 40.78K USD . Vil LRT gå høyere i år? LRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LRT prisprognosen for en mer grundig analyse.

LandRocker (LRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?