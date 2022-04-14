LandRocker (LRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LandRocker (LRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LandRocker (LRT) Informasjon LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Offisiell nettside: https://landrocker.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.landrocker.io/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Kjøp LRT nå!

LandRocker (LRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LandRocker (LRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 474.64K $ 474.64K $ 474.64K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.02B $ 4.02B $ 4.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M All-time high: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 All-Time Low: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Nåværende pris: $ 0.000118 $ 0.000118 $ 0.000118 Lær mer om LandRocker (LRT) pris

LandRocker (LRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LandRocker (LRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LRTs tokenomics, kan du utforske LRT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LRT Interessert i å legge til LandRocker (LRT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LRT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LRT på MEXC nå!

LandRocker (LRT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LRT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LRT nå!

LRT prisforutsigelse Vil du vite hvor LRT kan være på vei? Vår LRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LRT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!