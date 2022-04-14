BLOCKLORDS (LRDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLOCKLORDS (LRDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLOCKLORDS (LRDS) Informasjon BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. Offisiell nettside: https://lordchain.blocklords.com/ Teknisk dokument: https://wiki.blocklords.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Kjøp LRDS nå!

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLOCKLORDS (LRDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.85M $ 12.85M $ 12.85M All-time high: $ 2.4843 $ 2.4843 $ 2.4843 All-Time Low: $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 Nåværende pris: $ 0.1285 $ 0.1285 $ 0.1285 Lær mer om BLOCKLORDS (LRDS) pris

BLOCKLORDS (LRDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLOCKLORDS (LRDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LRDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LRDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LRDSs tokenomics, kan du utforske LRDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LRDS Interessert i å legge til BLOCKLORDS (LRDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LRDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LRDS på MEXC nå!

BLOCKLORDS (LRDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LRDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LRDS nå!

LRDS prisforutsigelse Vil du vite hvor LRDS kan være på vei? Vår LRDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LRDS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!