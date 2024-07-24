LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

NavnLRDS

RangeringNo.1464

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.80%

Opplagsforsyning41,265,074

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.4126%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.5985185622659372,2024-07-24

Laveste pris0.1098219238605007,2025-09-26

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

