QuarkChain (QKC) Informasjon The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Offisiell nettside: https://quarkchain.io/ Teknisk dokument: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Kjøp QKC nå!

QuarkChain (QKC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QuarkChain (QKC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.08M $ 46.08M $ 46.08M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.33M $ 64.33M $ 64.33M All-time high: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 All-Time Low: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Nåværende pris: $ 0.006433 $ 0.006433 $ 0.006433 Lær mer om QuarkChain (QKC) pris

QuarkChain (QKC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QuarkChain (QKC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QKC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QKC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QKCs tokenomics, kan du utforske QKC tokenets livepris!

