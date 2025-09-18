Dagens BLOCKLORDS livepris er 0.1297 USD. Spor prisoppdateringer for LRDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LRDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BLOCKLORDS livepris er 0.1297 USD. Spor prisoppdateringer for LRDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LRDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LRDS

LRDS Prisinformasjon

LRDS teknisk dokument

LRDS Offisiell nettside

LRDS tokenomics

LRDS Prisprognose

LRDS-historikk

LRDS Kjøpeguide

LRDS-til-fiat-valutakonverter

LRDS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BLOCKLORDS Logo

BLOCKLORDS Pris(LRDS)

1 LRDS til USD livepris:

$0.1294
$0.1294$0.1294
-0.53%1D
USD
BLOCKLORDS (LRDS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:18:53 (UTC+8)

BLOCKLORDS (LRDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282
24 timer lav
$ 0.1317
$ 0.1317$ 0.1317
24 timer høy

$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282

$ 0.1317
$ 0.1317$ 0.1317

$ 2.5985185622659372
$ 2.5985185622659372$ 2.5985185622659372

$ 0.11286134888425566
$ 0.11286134888425566$ 0.11286134888425566

+0.77%

-0.53%

-2.49%

-2.49%

BLOCKLORDS (LRDS) sanntidsprisen er $ 0.1297. I løpet av de siste 24 timene har LRDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1282 og et toppnivå på $ 0.1317, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LRDS er $ 2.5985185622659372, mens den rekordlave prisen er $ 0.11286134888425566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LRDS endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLOCKLORDS (LRDS) Markedsinformasjon

No.1455

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

$ 202.71K
$ 202.71K$ 202.71K

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

41.27M
41.27M 41.27M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

41.26%

ETH

Nåværende markedsverdi på BLOCKLORDS er $ 5.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 202.71K. Den sirkulerende forsyningen på LRDS er 41.27M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.97M.

BLOCKLORDS (LRDS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BLOCKLORDS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000689-0.53%
30 dager$ -0.0077-5.61%
60 dager$ -0.018-12.19%
90 dager$ +0.0059+4.76%
BLOCKLORDS Prisendring i dag

I dag registrerte LRDS en endring på $ -0.000689 (-0.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BLOCKLORDS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0077 (-5.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BLOCKLORDS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LRDS en endring på $ -0.018 (-12.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BLOCKLORDS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0059+4.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BLOCKLORDS (LRDS)?

Sjekk ut BLOCKLORDS Prishistorikk-siden nå.

Hva er BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BLOCKLORDS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LRDS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BLOCKLORDS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BLOCKLORDS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BLOCKLORDS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BLOCKLORDS (LRDS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BLOCKLORDS (LRDS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BLOCKLORDS.

Sjekk BLOCKLORDSprisprognosen nå!

BLOCKLORDS (LRDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BLOCKLORDS (LRDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LRDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BLOCKLORDS (LRDS)

Leter du etter hvordan du kjøperBLOCKLORDS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BLOCKLORDS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LRDS til lokale valutaer

1 BLOCKLORDS(LRDS) til VND
3,413.0555
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AUD
A$0.195847
1 BLOCKLORDS(LRDS) til GBP
0.095978
1 BLOCKLORDS(LRDS) til EUR
0.110245
1 BLOCKLORDS(LRDS) til USD
$0.1297
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MYR
RM0.54474
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TRY
5.366986
1 BLOCKLORDS(LRDS) til JPY
¥19.0659
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ARS
ARS$191.297124
1 BLOCKLORDS(LRDS) til RUB
10.82995
1 BLOCKLORDS(LRDS) til INR
11.425273
1 BLOCKLORDS(LRDS) til IDR
Rp2,161.665802
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KRW
181.144208
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PHP
7.394197
1 BLOCKLORDS(LRDS) til EGP
￡E.6.246352
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BRL
R$0.688707
1 BLOCKLORDS(LRDS) til CAD
C$0.177689
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BDT
15.789678
1 BLOCKLORDS(LRDS) til NGN
193.870372
1 BLOCKLORDS(LRDS) til COP
$506.640625
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ZAR
R.2.247701
1 BLOCKLORDS(LRDS) til UAH
5.359204
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TZS
T.Sh.321.038628
1 BLOCKLORDS(LRDS) til VES
Bs21.1411
1 BLOCKLORDS(LRDS) til CLP
$123.8635
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PKR
Rs36.814048
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KZT
70.220877
1 BLOCKLORDS(LRDS) til THB
฿4.12446
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TWD
NT$3.919534
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AED
د.إ0.475999
1 BLOCKLORDS(LRDS) til CHF
Fr0.102463
1 BLOCKLORDS(LRDS) til HKD
HK$1.007769
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AMD
֏49.63619
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MAD
.د.م1.169894
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MXN
$2.385183
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SAR
ريال0.486375
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ETB
Br18.621029
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KES
KSh16.754646
1 BLOCKLORDS(LRDS) til JOD
د.أ0.0919573
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PLN
0.469514
1 BLOCKLORDS(LRDS) til RON
лв0.560304
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SEK
kr1.220477
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BGN
лв0.215302
1 BLOCKLORDS(LRDS) til HUF
Ft43.088934
1 BLOCKLORDS(LRDS) til CZK
2.682196
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KWD
د.ك0.0395585
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ILS
0.431901
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BOB
Bs0.896227
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AZN
0.22049
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TJS
SM1.213992
1 BLOCKLORDS(LRDS) til GEL
0.35019
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AOA
Kz118.230629
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BHD
.د.ب0.0488969
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BMD
$0.1297
1 BLOCKLORDS(LRDS) til DKK
kr0.823595
1 BLOCKLORDS(LRDS) til HNL
L3.399437
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MUR
5.880598
1 BLOCKLORDS(LRDS) til NAD
$2.250295
1 BLOCKLORDS(LRDS) til NOK
kr1.289218
1 BLOCKLORDS(LRDS) til NZD
$0.22049
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PAB
B/.0.1297
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PGK
K0.542146
1 BLOCKLORDS(LRDS) til QAR
ر.ق0.470811
1 BLOCKLORDS(LRDS) til RSD
дин.12.934981
1 BLOCKLORDS(LRDS) til UZS
soʻm1,601.233399
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ALL
L10.695062
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ANG
ƒ0.232163
1 BLOCKLORDS(LRDS) til AWG
ƒ0.23346
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BBD
$0.2594
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BAM
KM0.215302
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BIF
Fr387.1545
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BND
$0.166016
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BSD
$0.1297
1 BLOCKLORDS(LRDS) til JMD
$20.805177
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KHR
520.882982
1 BLOCKLORDS(LRDS) til KMF
Fr54.2146
1 BLOCKLORDS(LRDS) til LAK
2,819.565161
1 BLOCKLORDS(LRDS) til LKR
Rs39.231656
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MDL
L2.14005
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MGA
Ar573.892669
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MOP
P1.038897
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MVR
1.98441
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MWK
MK225.173467
1 BLOCKLORDS(LRDS) til MZN
MT8.28783
1 BLOCKLORDS(LRDS) til NPR
Rs18.277324
1 BLOCKLORDS(LRDS) til PYG
926.3174
1 BLOCKLORDS(LRDS) til RWF
Fr187.9353
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SBD
$1.06354
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SCR
1.858601
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SRD
$4.940273
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SVC
$1.134875
1 BLOCKLORDS(LRDS) til SZL
L2.250295
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TMT
m0.45395
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TND
د.ت0.377427
1 BLOCKLORDS(LRDS) til TTD
$0.878069
1 BLOCKLORDS(LRDS) til UGX
Sh454.9876
1 BLOCKLORDS(LRDS) til XAF
Fr72.3726
1 BLOCKLORDS(LRDS) til XCD
$0.35019
1 BLOCKLORDS(LRDS) til XOF
Fr72.3726
1 BLOCKLORDS(LRDS) til XPF
Fr13.0997
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BWP
P1.727604
1 BLOCKLORDS(LRDS) til BZD
$0.260697
1 BLOCKLORDS(LRDS) til CVE
$12.163266
1 BLOCKLORDS(LRDS) til DJF
Fr22.9569
1 BLOCKLORDS(LRDS) til DOP
$8.043994
1 BLOCKLORDS(LRDS) til DZD
د.ج16.803932
1 BLOCKLORDS(LRDS) til FJD
$0.291825
1 BLOCKLORDS(LRDS) til GNF
Fr1,127.7415
1 BLOCKLORDS(LRDS) til GTQ
Q0.993502
1 BLOCKLORDS(LRDS) til GYD
$27.144913
1 BLOCKLORDS(LRDS) til ISK
kr15.6937

BLOCKLORDS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BLOCKLORDS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BLOCKLORDS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BLOCKLORDS

Hvor mye er BLOCKLORDS (LRDS) verdt i dag?
Live LRDS prisen i USD er 0.1297 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LRDS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LRDS til USD er $ 0.1297. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BLOCKLORDS?
Markedsverdien for LRDS er $ 5.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LRDS?
Den sirkulerende forsyningen av LRDS er 41.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLRDS ?
LRDS oppnådde en ATH-pris på 2.5985185622659372 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LRDS?
LRDS så en ATL-pris på 0.11286134888425566 USD.
Hva er handelsvolumet til LRDS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LRDS er $ 202.71K USD.
Vil LRDS gå høyere i år?
LRDS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LRDS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:18:53 (UTC+8)

BLOCKLORDS (LRDS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LRDS-til-USD-kalkulator

Beløp

LRDS
LRDS
USD
USD

1 LRDS = 0.1297 USD

Handle LRDS

LRDSUSDT
$0.1294
$0.1294$0.1294
-0.69%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker