Sanntids LOOK (LOOK) pris i dag er $ 0.02243, med en 1.62% endring de siste 24 timene. Nåværende LOOK til USD konverteringssats er $ 0.02243 per LOOK.

LOOK rangerer for tiden som #718 etter markedsverdi på $ 20.69M, med en sirkulerende forsyning på 922.38M LOOK. I løpet av de siste 24 timene LOOK har den blitt handlet mellom $ 0.022(laveste) og $ 0.02348 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.15508520063103612, mens tidenes laveste notering var $ 0.000165344904285249.

Kortsiktig har LOOK beveget seg +0.71% i løpet av den siste timen og -17.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 158.67K.

LOOK (LOOK) Markedsinformasjon

Rangering No.718 Markedsverdi $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Volum (24 timer) $ 158.67K$ 158.67K $ 158.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Opplagsforsyning 922.38M 922.38M 922.38M Maksimal forsyning 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Total forsyning 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede SOL

