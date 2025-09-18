Dagens Lingo livepris er 0.0247 USD. Spor prisoppdateringer for LINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lingo livepris er 0.0247 USD. Spor prisoppdateringer for LINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LINGO til USD livepris:

$0.02469
$0.02469$0.02469
-0.28%1D
USD
Lingo (LINGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:06 (UTC+8)

Lingo (LINGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.023
$ 0.023$ 0.023
24 timer lav
$ 0.02552
$ 0.02552$ 0.02552
24 timer høy

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

$ 0.02552
$ 0.02552$ 0.02552

$ 0.6091323507966424
$ 0.6091323507966424$ 0.6091323507966424

$ 0.02489084276921251
$ 0.02489084276921251$ 0.02489084276921251

-0.09%

-0.27%

-8.76%

-8.76%

Lingo (LINGO) sanntidsprisen er $ 0.0247. I løpet av de siste 24 timene har LINGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.023 og et toppnivå på $ 0.02552, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINGO er $ 0.6091323507966424, mens den rekordlave prisen er $ 0.02489084276921251.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINGO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -8.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lingo (LINGO) Markedsinformasjon

No.1126

$ 12.01M
$ 12.01M$ 12.01M

$ 74.28K
$ 74.28K$ 74.28K

$ 24.70M
$ 24.70M$ 24.70M

486.21M
486.21M 486.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

486,206,133
486,206,133 486,206,133

48.62%

BASE

Nåværende markedsverdi på Lingo er $ 12.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 74.28K. Den sirkulerende forsyningen på LINGO er 486.21M, med en total tilgang på 486206133. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.70M.

Lingo (LINGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lingo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000693-0.27%
30 dager$ -0.00983-28.47%
60 dager$ -0.01376-35.78%
90 dager$ -0.01626-39.70%
Lingo Prisendring i dag

I dag registrerte LINGO en endring på $ -0.0000693 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lingo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00983 (-28.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lingo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LINGO en endring på $ -0.01376 (-35.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lingo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01626-39.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lingo (LINGO)?

Sjekk ut Lingo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lingo (LINGO)

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Lingo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lingo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LINGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lingo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lingo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lingo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lingo (LINGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lingo (LINGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lingo.

Sjekk Lingoprisprognosen nå!

Lingo (LINGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lingo (LINGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LINGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lingo (LINGO)

Leter du etter hvordan du kjøperLingo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lingo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LINGO til lokale valutaer

Lingo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lingo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lingo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lingo

Hvor mye er Lingo (LINGO) verdt i dag?
Live LINGO prisen i USD er 0.0247 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LINGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LINGO til USD er $ 0.0247. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lingo?
Markedsverdien for LINGO er $ 12.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LINGO?
Den sirkulerende forsyningen av LINGO er 486.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLINGO ?
LINGO oppnådde en ATH-pris på 0.6091323507966424 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LINGO?
LINGO så en ATL-pris på 0.02489084276921251 USD.
Hva er handelsvolumet til LINGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LINGO er $ 74.28K USD.
Vil LINGO gå høyere i år?
LINGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LINGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

