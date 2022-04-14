Lingo (LINGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lingo (LINGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lingo (LINGO) Informasjon LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Offisiell nettside: https://lingocoin.io/ Teknisk dokument: https://bento.me/lingo Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Kjøp LINGO nå!

Lingo (LINGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lingo (LINGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M Total forsyning: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M Sirkulerende forsyning: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M All-time high: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 All-Time Low: $ 0.024510265700639 $ 0.024510265700639 $ 0.024510265700639 Nåværende pris: $ 0.02377 $ 0.02377 $ 0.02377 Lær mer om Lingo (LINGO) pris

Lingo (LINGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lingo (LINGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LINGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LINGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LINGOs tokenomics, kan du utforske LINGO tokenets livepris!

