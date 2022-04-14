Solayer (LAYER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solayer (LAYER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solayer (LAYER) Informasjon Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Offisiell nettside: https://www.solayer.org Teknisk dokument: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc Kjøp LAYER nå!

Solayer (LAYER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solayer (LAYER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 146.66M $ 146.66M $ 146.66M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 283.62M $ 283.62M $ 283.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 517.10M $ 517.10M $ 517.10M All-time high: $ 3.5684 $ 3.5684 $ 3.5684 All-Time Low: $ 0.49495142346524207 $ 0.49495142346524207 $ 0.49495142346524207 Nåværende pris: $ 0.5171 $ 0.5171 $ 0.5171 Lær mer om Solayer (LAYER) pris

Solayer (LAYER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solayer (LAYER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAYER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAYER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAYERs tokenomics, kan du utforske LAYER tokenets livepris!

