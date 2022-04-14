Solayer (LAYER) tokenomics

Solayer (LAYER) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Solayer (LAYER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Solayer (LAYER) Informasjon

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Offisiell nettside:
https://www.solayer.org
Teknisk dokument:
https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Solayer (LAYER) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solayer (LAYER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 146.66M
$ 146.66M
Total forsyning:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 283.62M
$ 283.62M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 517.10M
$ 517.10M
All-time high:
$ 3.5684
$ 3.5684
All-Time Low:
$ 0.49495142346524207
$ 0.49495142346524207
Nåværende pris:
$ 0.5171
$ 0.5171

Solayer (LAYER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Solayer (LAYER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LAYER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LAYER tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LAYERs tokenomics, kan du utforske LAYER tokenets livepris!

Solayer (LAYER) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LAYER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LAYER prisforutsigelse

Vil du vite hvor LAYER kan være på vei? Vår LAYER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

