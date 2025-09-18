Dagens Layer3 livepris er 0.03407 USD. Spor prisoppdateringer for L3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk L3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Layer3 livepris er 0.03407 USD. Spor prisoppdateringer for L3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk L3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om L3

L3 Prisinformasjon

L3 teknisk dokument

L3 Offisiell nettside

L3 tokenomics

L3 Prisprognose

L3-historikk

L3 Kjøpeguide

L3-til-fiat-valutakonverter

L3 Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Layer3 Logo

Layer3 Pris(L3)

1 L3 til USD livepris:

$0.03407
$0.03407$0.03407
-0.32%1D
USD
Layer3 (L3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:45:24 (UTC+8)

Layer3 (L3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385
24 timer lav
$ 0.03561
$ 0.03561$ 0.03561
24 timer høy

$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385

$ 0.03561
$ 0.03561$ 0.03561

$ 0.15526172424064377
$ 0.15526172424064377$ 0.15526172424064377

$ 0.0336047264092216
$ 0.0336047264092216$ 0.0336047264092216

-0.65%

-0.32%

-9.01%

-9.01%

Layer3 (L3) sanntidsprisen er $ 0.03407. I løpet av de siste 24 timene har L3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03385 og et toppnivå på $ 0.03561, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til L3 er $ 0.15526172424064377, mens den rekordlave prisen er $ 0.0336047264092216.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har L3 endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -9.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Layer3 (L3) Markedsinformasjon

No.806

$ 27.63M
$ 27.63M$ 27.63M

$ 969.73K
$ 969.73K$ 969.73K

$ 113.57M
$ 113.57M$ 113.57M

810.88M
810.88M 810.88M

3,333,333,333
3,333,333,333 3,333,333,333

3,333,333,312
3,333,333,312 3,333,333,312

24.32%

ETH

Nåværende markedsverdi på Layer3 er $ 27.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 969.73K. Den sirkulerende forsyningen på L3 er 810.88M, med en total tilgang på 3333333312. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.57M.

Layer3 (L3) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Layer3 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001094-0.32%
30 dager$ -0.00712-17.29%
60 dager$ -0.01567-31.51%
90 dager$ -0.00608-15.15%
Layer3 Prisendring i dag

I dag registrerte L3 en endring på $ -0.0001094 (-0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Layer3 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00712 (-17.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Layer3 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så L3 en endring på $ -0.01567 (-31.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Layer3 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00608-15.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Layer3 (L3)?

Sjekk ut Layer3 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Layer3 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Layer3 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk L3 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Layer3 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Layer3 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Layer3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Layer3 (L3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Layer3 (L3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Layer3.

Sjekk Layer3prisprognosen nå!

Layer3 (L3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Layer3 (L3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om L3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Layer3 (L3)

Leter du etter hvordan du kjøperLayer3? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Layer3 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

L3 til lokale valutaer

1 Layer3(L3) til VND
896.55205
1 Layer3(L3) til AUD
A$0.0514457
1 Layer3(L3) til GBP
0.0252118
1 Layer3(L3) til EUR
0.0289595
1 Layer3(L3) til USD
$0.03407
1 Layer3(L3) til MYR
RM0.143094
1 Layer3(L3) til TRY
1.4098166
1 Layer3(L3) til JPY
¥5.00829
1 Layer3(L3) til ARS
ARS$50.2505244
1 Layer3(L3) til RUB
2.844845
1 Layer3(L3) til INR
3.0012263
1 Layer3(L3) til IDR
Rp567.8331062
1 Layer3(L3) til KRW
47.5835248
1 Layer3(L3) til PHP
1.9433528
1 Layer3(L3) til EGP
￡E.1.6408112
1 Layer3(L3) til BRL
R$0.1812524
1 Layer3(L3) til CAD
C$0.0466759
1 Layer3(L3) til BDT
4.1476818
1 Layer3(L3) til NGN
50.9264732
1 Layer3(L3) til COP
$132.5680735
1 Layer3(L3) til ZAR
R.0.5900924
1 Layer3(L3) til UAH
1.4077724
1 Layer3(L3) til TZS
T.Sh.84.3314268
1 Layer3(L3) til VES
Bs5.55341
1 Layer3(L3) til CLP
$32.53685
1 Layer3(L3) til PKR
Rs9.6704288
1 Layer3(L3) til KZT
18.4458387
1 Layer3(L3) til THB
฿1.0837667
1 Layer3(L3) til TWD
NT$1.0295954
1 Layer3(L3) til AED
د.إ0.1250369
1 Layer3(L3) til CHF
Fr0.0269153
1 Layer3(L3) til HKD
HK$0.2647239
1 Layer3(L3) til AMD
֏13.038589
1 Layer3(L3) til MAD
.د.م0.3073114
1 Layer3(L3) til MXN
$0.6262066
1 Layer3(L3) til SAR
ريال0.1277625
1 Layer3(L3) til ETB
Br4.8914299
1 Layer3(L3) til KES
KSh4.4011626
1 Layer3(L3) til JOD
د.أ0.02415563
1 Layer3(L3) til PLN
0.1233334
1 Layer3(L3) til RON
лв0.1468417
1 Layer3(L3) til SEK
kr0.320258
1 Layer3(L3) til BGN
лв0.0565562
1 Layer3(L3) til HUF
Ft11.3187354
1 Layer3(L3) til CZK
0.7038862
1 Layer3(L3) til KWD
د.ك0.01039135
1 Layer3(L3) til ILS
0.1134531
1 Layer3(L3) til BOB
Bs0.2354237
1 Layer3(L3) til AZN
0.057919
1 Layer3(L3) til TJS
SM0.3188952
1 Layer3(L3) til GEL
0.091989
1 Layer3(L3) til AOA
Kz31.0571899
1 Layer3(L3) til BHD
.د.ب0.01284439
1 Layer3(L3) til BMD
$0.03407
1 Layer3(L3) til DKK
kr0.2163445
1 Layer3(L3) til HNL
L0.8929747
1 Layer3(L3) til MUR
1.5447338
1 Layer3(L3) til NAD
$0.5911145
1 Layer3(L3) til NOK
kr0.3386558
1 Layer3(L3) til NZD
$0.057919
1 Layer3(L3) til PAB
B/.0.03407
1 Layer3(L3) til PGK
K0.1424126
1 Layer3(L3) til QAR
ر.ق0.1236741
1 Layer3(L3) til RSD
дин.3.3964383
1 Layer3(L3) til UZS
soʻm420.6169769
1 Layer3(L3) til ALL
L2.8094122
1 Layer3(L3) til ANG
ƒ0.0609853
1 Layer3(L3) til AWG
ƒ0.061326
1 Layer3(L3) til BBD
$0.06814
1 Layer3(L3) til BAM
KM0.0565562
1 Layer3(L3) til BIF
Fr101.69895
1 Layer3(L3) til BND
$0.0436096
1 Layer3(L3) til BSD
$0.03407
1 Layer3(L3) til JMD
$5.4651687
1 Layer3(L3) til KHR
136.8271642
1 Layer3(L3) til KMF
Fr14.24126
1 Layer3(L3) til LAK
740.6521591
1 Layer3(L3) til LKR
Rs10.3054936
1 Layer3(L3) til MDL
L0.562155
1 Layer3(L3) til MGA
Ar150.7519139
1 Layer3(L3) til MOP
P0.2729007
1 Layer3(L3) til MVR
0.521271
1 Layer3(L3) til MWK
MK59.1492677
1 Layer3(L3) til MZN
MT2.177073
1 Layer3(L3) til NPR
Rs4.8011444
1 Layer3(L3) til PYG
243.32794
1 Layer3(L3) til RWF
Fr49.36743
1 Layer3(L3) til SBD
$0.279374
1 Layer3(L3) til SCR
0.4882231
1 Layer3(L3) til SRD
$1.2977263
1 Layer3(L3) til SVC
$0.2981125
1 Layer3(L3) til SZL
L0.5911145
1 Layer3(L3) til TMT
m0.119245
1 Layer3(L3) til TND
د.ت0.0991437
1 Layer3(L3) til TTD
$0.2306539
1 Layer3(L3) til UGX
Sh119.51756
1 Layer3(L3) til XAF
Fr19.01106
1 Layer3(L3) til XCD
$0.091989
1 Layer3(L3) til XOF
Fr19.01106
1 Layer3(L3) til XPF
Fr3.44107
1 Layer3(L3) til BWP
P0.4538124
1 Layer3(L3) til BZD
$0.0684807
1 Layer3(L3) til CVE
$3.1950846
1 Layer3(L3) til DJF
Fr6.03039
1 Layer3(L3) til DOP
$2.1130214
1 Layer3(L3) til DZD
د.ج4.4137685
1 Layer3(L3) til FJD
$0.0766575
1 Layer3(L3) til GNF
Fr296.23865
1 Layer3(L3) til GTQ
Q0.2609762
1 Layer3(L3) til GYD
$7.1305103
1 Layer3(L3) til ISK
kr4.12247

Layer3 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Layer3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Layer3 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Layer3

Hvor mye er Layer3 (L3) verdt i dag?
Live L3 prisen i USD er 0.03407 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende L3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på L3 til USD er $ 0.03407. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Layer3?
Markedsverdien for L3 er $ 27.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av L3?
Den sirkulerende forsyningen av L3 er 810.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forL3 ?
L3 oppnådde en ATH-pris på 0.15526172424064377 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på L3?
L3 så en ATL-pris på 0.0336047264092216 USD.
Hva er handelsvolumet til L3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for L3 er $ 969.73K USD.
Vil L3 gå høyere i år?
L3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut L3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:45:24 (UTC+8)

Layer3 (L3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

L3-til-USD-kalkulator

Beløp

L3
L3
USD
USD

1 L3 = 0.03407 USD

Handle L3

L3USDT
$0.03407
$0.03407$0.03407
-0.49%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker