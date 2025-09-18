Hva er Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Layer3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Layer3 (L3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Layer3 (L3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Layer3.

Sjekk Layer3prisprognosen nå!

Layer3 (L3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Layer3 (L3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om L3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Layer3 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Layer3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Layer3 Hvor mye er Layer3 (L3) verdt i dag? Live L3 prisen i USD er 0.03407 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende L3-til-USD-pris? $ 0.03407 . Sjekk ut Den nåværende prisen på L3 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Layer3? Markedsverdien for L3 er $ 27.63M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av L3? Den sirkulerende forsyningen av L3 er 810.88M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forL3 ? L3 oppnådde en ATH-pris på 0.15526172424064377 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på L3? L3 så en ATL-pris på 0.0336047264092216 USD . Hva er handelsvolumet til L3? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for L3 er $ 969.73K USD . Vil L3 gå høyere i år? L3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut L3 prisprognosen for en mer grundig analyse.

