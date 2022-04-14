Layer3 (L3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Layer3 (L3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Layer3 (L3) Informasjon Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Offisiell nettside: https://layer3.xyz Teknisk dokument: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Kjøp L3 nå!

Layer3 (L3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Layer3 (L3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.30M $ 26.30M $ 26.30M Total forsyning: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Sirkulerende forsyning: $ 783.76M $ 783.76M $ 783.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.87M $ 111.87M $ 111.87M All-time high: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 All-Time Low: $ 0.0336047264092216 $ 0.0336047264092216 $ 0.0336047264092216 Nåværende pris: $ 0.03356 $ 0.03356 $ 0.03356 Lær mer om Layer3 (L3) pris

Layer3 (L3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Layer3 (L3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet L3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange L3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår L3s tokenomics, kan du utforske L3 tokenets livepris!

Layer3 (L3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til L3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for L3 nå!

L3 prisforutsigelse Vil du vite hvor L3 kan være på vei? Vår L3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se L3 tokenets prisforutsigelse nå!

