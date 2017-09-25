Hva er Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kyber Network (KNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kyber Network (KNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kyber Network.

Sjekk Kyber Networkprisprognosen nå!

Kyber Network (KNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kyber Network (KNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kyber Network (KNC)

Leter du etter hvordan du kjøperKyber Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kyber Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KNC til lokale valutaer

Prøv konverting

Kyber Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kyber Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Kyber Network Hvor mye er Kyber Network (KNC) verdt i dag? Live KNC prisen i USD er 0.3693 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KNC-til-USD-pris? $ 0.3693 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KNC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kyber Network? Markedsverdien for KNC er $ 70.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KNC? Den sirkulerende forsyningen av KNC er 190.45M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNC ? KNC oppnådde en ATH-pris på 5.715659905177939 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KNC? KNC så en ATL-pris på 0.25991972993251367 USD . Hva er handelsvolumet til KNC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNC er $ 190.56K USD . Vil KNC gå høyere i år? KNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kyber Network (KNC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

