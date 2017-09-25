Dagens Kyber Network livepris er 0.3693 USD. Spor prisoppdateringer for KNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kyber Network livepris er 0.3693 USD. Spor prisoppdateringer for KNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KNC

KNC Prisinformasjon

KNC teknisk dokument

KNC Offisiell nettside

KNC tokenomics

KNC Prisprognose

KNC-historikk

KNC Kjøpeguide

KNC-til-fiat-valutakonverter

KNC Spot

KNC USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kyber Network Logo

Kyber Network Pris(KNC)

1 KNC til USD livepris:

$0.3692
$0.3692$0.3692
-0.27%1D
USD
Kyber Network (KNC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:37 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3671
$ 0.3671$ 0.3671
24 timer lav
$ 0.3875
$ 0.3875$ 0.3875
24 timer høy

$ 0.3671
$ 0.3671$ 0.3671

$ 0.3875
$ 0.3875$ 0.3875

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.25991972993251367
$ 0.25991972993251367$ 0.25991972993251367

-0.25%

-0.27%

-5.17%

-5.17%

Kyber Network (KNC) sanntidsprisen er $ 0.3693. I løpet av de siste 24 timene har KNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3671 og et toppnivå på $ 0.3875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNC er $ 5.715659905177939, mens den rekordlave prisen er $ 0.25991972993251367.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNC endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kyber Network (KNC) Markedsinformasjon

No.479

$ 70.33M
$ 70.33M$ 70.33M

$ 190.56K
$ 190.56K$ 190.56K

$ 88.82M
$ 88.82M$ 88.82M

190.45M
190.45M 190.45M

240,495,584.19478542
240,495,584.19478542 240,495,584.19478542

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

Nåværende markedsverdi på Kyber Network er $ 70.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 190.56K. Den sirkulerende forsyningen på KNC er 190.45M, med en total tilgang på 240495584.19478542. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.82M.

Kyber Network (KNC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kyber Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001-0.27%
30 dager$ -0.0265-6.70%
60 dager$ -0.0956-20.57%
90 dager$ +0.0716+24.05%
Kyber Network Prisendring i dag

I dag registrerte KNC en endring på $ -0.001 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kyber Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0265 (-6.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kyber Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KNC en endring på $ -0.0956 (-20.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kyber Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0716+24.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kyber Network (KNC)?

Sjekk ut Kyber Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kyber Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KNC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kyber Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kyber Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kyber Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kyber Network (KNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kyber Network (KNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kyber Network.

Sjekk Kyber Networkprisprognosen nå!

Kyber Network (KNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kyber Network (KNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kyber Network (KNC)

Leter du etter hvordan du kjøperKyber Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kyber Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KNC til lokale valutaer

1 Kyber Network(KNC) til VND
9,718.1295
1 Kyber Network(KNC) til AUD
A$0.557643
1 Kyber Network(KNC) til GBP
0.273282
1 Kyber Network(KNC) til EUR
0.313905
1 Kyber Network(KNC) til USD
$0.3693
1 Kyber Network(KNC) til MYR
RM1.55106
1 Kyber Network(KNC) til TRY
15.281634
1 Kyber Network(KNC) til JPY
¥54.2871
1 Kyber Network(KNC) til ARS
ARS$544.687956
1 Kyber Network(KNC) til RUB
30.83655
1 Kyber Network(KNC) til INR
32.531637
1 Kyber Network(KNC) til IDR
Rp6,154.997538
1 Kyber Network(KNC) til KRW
515.779152
1 Kyber Network(KNC) til PHP
21.053793
1 Kyber Network(KNC) til EGP
￡E.17.785488
1 Kyber Network(KNC) til BRL
R$1.960983
1 Kyber Network(KNC) til CAD
C$0.505941
1 Kyber Network(KNC) til BDT
44.958582
1 Kyber Network(KNC) til NGN
552.014868
1 Kyber Network(KNC) til COP
$1,442.578125
1 Kyber Network(KNC) til ZAR
R.6.399969
1 Kyber Network(KNC) til UAH
15.259476
1 Kyber Network(KNC) til TZS
T.Sh.914.106132
1 Kyber Network(KNC) til VES
Bs60.1959
1 Kyber Network(KNC) til CLP
$352.6815
1 Kyber Network(KNC) til PKR
Rs104.822112
1 Kyber Network(KNC) til KZT
199.942713
1 Kyber Network(KNC) til THB
฿11.74374
1 Kyber Network(KNC) til TWD
NT$11.160246
1 Kyber Network(KNC) til AED
د.إ1.355331
1 Kyber Network(KNC) til CHF
Fr0.291747
1 Kyber Network(KNC) til HKD
HK$2.869461
1 Kyber Network(KNC) til AMD
֏141.33111
1 Kyber Network(KNC) til MAD
.د.م3.331086
1 Kyber Network(KNC) til MXN
$6.791427
1 Kyber Network(KNC) til SAR
ريال1.384875
1 Kyber Network(KNC) til ETB
Br53.020401
1 Kyber Network(KNC) til KES
KSh47.706174
1 Kyber Network(KNC) til JOD
د.أ0.2618337
1 Kyber Network(KNC) til PLN
1.336866
1 Kyber Network(KNC) til RON
лв1.595376
1 Kyber Network(KNC) til SEK
kr3.475113
1 Kyber Network(KNC) til BGN
лв0.613038
1 Kyber Network(KNC) til HUF
Ft122.688846
1 Kyber Network(KNC) til CZK
7.637124
1 Kyber Network(KNC) til KWD
د.ك0.1126365
1 Kyber Network(KNC) til ILS
1.229769
1 Kyber Network(KNC) til BOB
Bs2.551863
1 Kyber Network(KNC) til AZN
0.62781
1 Kyber Network(KNC) til TJS
SM3.456648
1 Kyber Network(KNC) til GEL
0.99711
1 Kyber Network(KNC) til AOA
Kz336.642801
1 Kyber Network(KNC) til BHD
.د.ب0.1392261
1 Kyber Network(KNC) til BMD
$0.3693
1 Kyber Network(KNC) til DKK
kr2.345055
1 Kyber Network(KNC) til HNL
L9.679353
1 Kyber Network(KNC) til MUR
16.744062
1 Kyber Network(KNC) til NAD
$6.407355
1 Kyber Network(KNC) til NOK
kr3.670842
1 Kyber Network(KNC) til NZD
$0.62781
1 Kyber Network(KNC) til PAB
B/.0.3693
1 Kyber Network(KNC) til PGK
K1.543674
1 Kyber Network(KNC) til QAR
ر.ق1.340559
1 Kyber Network(KNC) til RSD
дин.36.830289
1 Kyber Network(KNC) til UZS
soʻm4,559.255931
1 Kyber Network(KNC) til ALL
L30.452478
1 Kyber Network(KNC) til ANG
ƒ0.661047
1 Kyber Network(KNC) til AWG
ƒ0.66474
1 Kyber Network(KNC) til BBD
$0.7386
1 Kyber Network(KNC) til BAM
KM0.613038
1 Kyber Network(KNC) til BIF
Fr1,102.3605
1 Kyber Network(KNC) til BND
$0.472704
1 Kyber Network(KNC) til BSD
$0.3693
1 Kyber Network(KNC) til JMD
$59.239413
1 Kyber Network(KNC) til KHR
1,483.130958
1 Kyber Network(KNC) til KMF
Fr154.3674
1 Kyber Network(KNC) til LAK
8,028.260709
1 Kyber Network(KNC) til LKR
Rs111.705864
1 Kyber Network(KNC) til MDL
L6.09345
1 Kyber Network(KNC) til MGA
Ar1,634.067561
1 Kyber Network(KNC) til MOP
P2.958093
1 Kyber Network(KNC) til MVR
5.65029
1 Kyber Network(KNC) til MWK
MK641.145423
1 Kyber Network(KNC) til MZN
MT23.59827
1 Kyber Network(KNC) til NPR
Rs52.041756
1 Kyber Network(KNC) til PYG
2,637.5406
1 Kyber Network(KNC) til RWF
Fr535.1157
1 Kyber Network(KNC) til SBD
$3.02826
1 Kyber Network(KNC) til SCR
5.292069
1 Kyber Network(KNC) til SRD
$14.066637
1 Kyber Network(KNC) til SVC
$3.231375
1 Kyber Network(KNC) til SZL
L6.407355
1 Kyber Network(KNC) til TMT
m1.29255
1 Kyber Network(KNC) til TND
د.ت1.074663
1 Kyber Network(KNC) til TTD
$2.500161
1 Kyber Network(KNC) til UGX
Sh1,295.5044
1 Kyber Network(KNC) til XAF
Fr206.0694
1 Kyber Network(KNC) til XCD
$0.99711
1 Kyber Network(KNC) til XOF
Fr206.0694
1 Kyber Network(KNC) til XPF
Fr37.2993
1 Kyber Network(KNC) til BWP
P4.919076
1 Kyber Network(KNC) til BZD
$0.742293
1 Kyber Network(KNC) til CVE
$34.632954
1 Kyber Network(KNC) til DJF
Fr65.3661
1 Kyber Network(KNC) til DOP
$22.903986
1 Kyber Network(KNC) til DZD
د.ج47.846508
1 Kyber Network(KNC) til FJD
$0.830925
1 Kyber Network(KNC) til GNF
Fr3,211.0635
1 Kyber Network(KNC) til GTQ
Q2.828838
1 Kyber Network(KNC) til GYD
$77.290797
1 Kyber Network(KNC) til ISK
kr44.6853

Kyber Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kyber Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kyber Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kyber Network

Hvor mye er Kyber Network (KNC) verdt i dag?
Live KNC prisen i USD er 0.3693 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNC til USD er $ 0.3693. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kyber Network?
Markedsverdien for KNC er $ 70.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNC?
Den sirkulerende forsyningen av KNC er 190.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNC ?
KNC oppnådde en ATH-pris på 5.715659905177939 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNC?
KNC så en ATL-pris på 0.25991972993251367 USD.
Hva er handelsvolumet til KNC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNC er $ 190.56K USD.
Vil KNC gå høyere i år?
KNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:37 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KNC-til-USD-kalkulator

Beløp

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.3693 USD

Handle KNC

KNCUSDT
$0.3692
$0.3692$0.3692
-0.29%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker