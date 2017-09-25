Kyber Network (KNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kyber Network (KNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kyber Network (KNC) Informasjon “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Offisiell nettside: https://kyberswap.com/ Teknisk dokument: https://docs.kyberswap.com/introduction Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Kjøp KNC nå!

Kyber Network (KNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kyber Network (KNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.65M $ 67.65M $ 67.65M Total forsyning: $ 240.51M $ 240.51M $ 240.51M Sirkulerende forsyning: $ 190.46M $ 190.46M $ 190.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.43M $ 85.43M $ 85.43M All-time high: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 All-Time Low: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 Nåværende pris: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Lær mer om Kyber Network (KNC) pris

Kyber Network (KNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kyber Network (KNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNCs tokenomics, kan du utforske KNC tokenets livepris!

Kyber Network (KNC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KNC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KNC nå!

KNC prisforutsigelse Vil du vite hvor KNC kan være på vei? Vår KNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KNC tokenets prisforutsigelse nå!

