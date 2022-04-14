Kamino (KMNO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kamino (KMNO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kamino (KMNO) Informasjon Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite. Offisiell nettside: https://kamino.com/ Teknisk dokument: https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS

Kamino (KMNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kamino (KMNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.64M Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 840.50M All-time high: $ 0.24913 All-Time Low: $ 0.019443669036248168 Nåværende pris: $ 0.08405

Kamino (KMNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kamino (KMNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KMNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KMNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Kamino (KMNO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KMNO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

KMNO prisforutsigelse Vil du vite hvor KMNO kan være på vei? Vår KMNO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

