Dagens Kamino livepris er 0.08852 USD. Spor prisoppdateringer for KMNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KMNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kamino livepris er 0.08852 USD. Spor prisoppdateringer for KMNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KMNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KMNO

KMNO Prisinformasjon

KMNO teknisk dokument

KMNO Offisiell nettside

KMNO tokenomics

KMNO Prisprognose

KMNO-historikk

KMNO Kjøpeguide

KMNO-til-fiat-valutakonverter

KMNO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kamino Logo

Kamino Pris(KMNO)

1 KMNO til USD livepris:

$0.08834
$0.08834$0.08834
+5.69%1D
USD
Kamino (KMNO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:00:52 (UTC+8)

Kamino (KMNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08154
$ 0.08154$ 0.08154
24 timer lav
$ 0.09968
$ 0.09968$ 0.09968
24 timer høy

$ 0.08154
$ 0.08154$ 0.08154

$ 0.09968
$ 0.09968$ 0.09968

$ 0.24778699299861312
$ 0.24778699299861312$ 0.24778699299861312

$ 0.019443669036248168
$ 0.019443669036248168$ 0.019443669036248168

+2.67%

+5.69%

+34.61%

+34.61%

Kamino (KMNO) sanntidsprisen er $ 0.08852. I løpet av de siste 24 timene har KMNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08154 og et toppnivå på $ 0.09968, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KMNO er $ 0.24778699299861312, mens den rekordlave prisen er $ 0.019443669036248168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KMNO endret seg med +2.67% i løpet av den siste timen, +5.69% over 24 timer og +34.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kamino (KMNO) Markedsinformasjon

No.183

$ 248.95M
$ 248.95M$ 248.95M

$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M

$ 885.20M
$ 885.20M$ 885.20M

2.81B
2.81B 2.81B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,963,060.709047
9,999,963,060.709047 9,999,963,060.709047

28.12%

SOL

Nåværende markedsverdi på Kamino er $ 248.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.28M. Den sirkulerende forsyningen på KMNO er 2.81B, med en total tilgang på 9999963060.709047. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 885.20M.

Kamino (KMNO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kamino for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0047559+5.69%
30 dager$ +0.03048+52.51%
60 dager$ +0.0221+33.27%
90 dager$ +0.02865+47.85%
Kamino Prisendring i dag

I dag registrerte KMNO en endring på $ +0.0047559 (+5.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kamino 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03048 (+52.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kamino 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KMNO en endring på $ +0.0221 (+33.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kamino 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02865+47.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kamino (KMNO)?

Sjekk ut Kamino Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kamino (KMNO)

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Kamino er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kamino investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KMNO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kamino på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kamino kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kamino Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kamino (KMNO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kamino (KMNO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kamino.

Sjekk Kaminoprisprognosen nå!

Kamino (KMNO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kamino (KMNO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KMNO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kamino (KMNO)

Leter du etter hvordan du kjøperKamino? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kamino på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KMNO til lokale valutaer

1 Kamino(KMNO) til VND
2,329.4038
1 Kamino(KMNO) til AUD
A$0.1336652
1 Kamino(KMNO) til GBP
0.0655048
1 Kamino(KMNO) til EUR
0.075242
1 Kamino(KMNO) til USD
$0.08852
1 Kamino(KMNO) til MYR
RM0.371784
1 Kamino(KMNO) til TRY
3.6629576
1 Kamino(KMNO) til JPY
¥13.01244
1 Kamino(KMNO) til ARS
ARS$130.5599184
1 Kamino(KMNO) til RUB
7.3905348
1 Kamino(KMNO) til INR
7.7977268
1 Kamino(KMNO) til IDR
Rp1,475.3327432
1 Kamino(KMNO) til KRW
123.6305728
1 Kamino(KMNO) til PHP
5.0509512
1 Kamino(KMNO) til EGP
￡E.4.2640084
1 Kamino(KMNO) til BRL
R$0.4709264
1 Kamino(KMNO) til CAD
C$0.1212724
1 Kamino(KMNO) til BDT
10.7764248
1 Kamino(KMNO) til NGN
132.3161552
1 Kamino(KMNO) til COP
$345.78125
1 Kamino(KMNO) til ZAR
R.1.5340516
1 Kamino(KMNO) til UAH
3.6576464
1 Kamino(KMNO) til TZS
T.Sh.219.1082448
1 Kamino(KMNO) til VES
Bs14.42876
1 Kamino(KMNO) til CLP
$84.5366
1 Kamino(KMNO) til PKR
Rs25.1255168
1 Kamino(KMNO) til KZT
47.9256132
1 Kamino(KMNO) til THB
฿2.814936
1 Kamino(KMNO) til TWD
NT$2.6759596
1 Kamino(KMNO) til AED
د.إ0.3248684
1 Kamino(KMNO) til CHF
Fr0.0699308
1 Kamino(KMNO) til HKD
HK$0.6878004
1 Kamino(KMNO) til AMD
֏33.876604
1 Kamino(KMNO) til MAD
.د.م0.7984504
1 Kamino(KMNO) til MXN
$1.6278828
1 Kamino(KMNO) til SAR
ريال0.33195
1 Kamino(KMNO) til ETB
Br12.7088164
1 Kamino(KMNO) til KES
KSh11.4350136
1 Kamino(KMNO) til JOD
د.أ0.06276068
1 Kamino(KMNO) til PLN
0.3204424
1 Kamino(KMNO) til RON
лв0.3815212
1 Kamino(KMNO) til SEK
kr0.8329732
1 Kamino(KMNO) til BGN
лв0.1469432
1 Kamino(KMNO) til HUF
Ft29.4081144
1 Kamino(KMNO) til CZK
1.8297084
1 Kamino(KMNO) til KWD
د.ك0.0269986
1 Kamino(KMNO) til ILS
0.2947716
1 Kamino(KMNO) til BOB
Bs0.6116732
1 Kamino(KMNO) til AZN
0.150484
1 Kamino(KMNO) til TJS
SM0.8285472
1 Kamino(KMNO) til GEL
0.239004
1 Kamino(KMNO) til AOA
Kz80.6921764
1 Kamino(KMNO) til BHD
.د.ب0.03337204
1 Kamino(KMNO) til BMD
$0.08852
1 Kamino(KMNO) til DKK
kr0.562102
1 Kamino(KMNO) til HNL
L2.3201092
1 Kamino(KMNO) til MUR
4.0134968
1 Kamino(KMNO) til NAD
$1.535822
1 Kamino(KMNO) til NOK
kr0.8798888
1 Kamino(KMNO) til NZD
$0.150484
1 Kamino(KMNO) til PAB
B/.0.08852
1 Kamino(KMNO) til PGK
K0.3700136
1 Kamino(KMNO) til QAR
ر.ق0.3213276
1 Kamino(KMNO) til RSD
дин.8.8272144
1 Kamino(KMNO) til UZS
soʻm1,092.8387084
1 Kamino(KMNO) til ALL
L7.2993592
1 Kamino(KMNO) til ANG
ƒ0.1584508
1 Kamino(KMNO) til AWG
ƒ0.159336
1 Kamino(KMNO) til BBD
$0.17704
1 Kamino(KMNO) til BAM
KM0.1469432
1 Kamino(KMNO) til BIF
Fr264.2322
1 Kamino(KMNO) til BND
$0.1133056
1 Kamino(KMNO) til BSD
$0.08852
1 Kamino(KMNO) til JMD
$14.1994932
1 Kamino(KMNO) til KHR
355.5016312
1 Kamino(KMNO) til KMF
Fr37.00136
1 Kamino(KMNO) til LAK
1,924.3477876
1 Kamino(KMNO) til LKR
Rs26.7755296
1 Kamino(KMNO) til MDL
L1.46058
1 Kamino(KMNO) til MGA
Ar391.6806404
1 Kamino(KMNO) til MOP
P0.7090452
1 Kamino(KMNO) til MVR
1.354356
1 Kamino(KMNO) til MWK
MK153.6804572
1 Kamino(KMNO) til MZN
MT5.656428
1 Kamino(KMNO) til NPR
Rs12.4742384
1 Kamino(KMNO) til PYG
632.20984
1 Kamino(KMNO) til RWF
Fr128.26548
1 Kamino(KMNO) til SBD
$0.725864
1 Kamino(KMNO) til SCR
1.2684916
1 Kamino(KMNO) til SRD
$3.3717268
1 Kamino(KMNO) til SVC
$0.77455
1 Kamino(KMNO) til SZL
L1.535822
1 Kamino(KMNO) til TMT
m0.30982
1 Kamino(KMNO) til TND
د.ت0.2575932
1 Kamino(KMNO) til TTD
$0.5992804
1 Kamino(KMNO) til UGX
Sh310.52816
1 Kamino(KMNO) til XAF
Fr49.39416
1 Kamino(KMNO) til XCD
$0.239004
1 Kamino(KMNO) til XOF
Fr49.39416
1 Kamino(KMNO) til XPF
Fr8.94052
1 Kamino(KMNO) til BWP
P1.1790864
1 Kamino(KMNO) til BZD
$0.1779252
1 Kamino(KMNO) til CVE
$8.3014056
1 Kamino(KMNO) til DJF
Fr15.66804
1 Kamino(KMNO) til DOP
$5.4900104
1 Kamino(KMNO) til DZD
د.ج11.4686512
1 Kamino(KMNO) til FJD
$0.19917
1 Kamino(KMNO) til GNF
Fr769.6814
1 Kamino(KMNO) til GTQ
Q0.6780632
1 Kamino(KMNO) til GYD
$18.5263508
1 Kamino(KMNO) til ISK
kr10.71092

Kamino Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kamino, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kamino nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kamino

Hvor mye er Kamino (KMNO) verdt i dag?
Live KMNO prisen i USD er 0.08852 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KMNO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KMNO til USD er $ 0.08852. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kamino?
Markedsverdien for KMNO er $ 248.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KMNO?
Den sirkulerende forsyningen av KMNO er 2.81B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKMNO ?
KMNO oppnådde en ATH-pris på 0.24778699299861312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KMNO?
KMNO så en ATL-pris på 0.019443669036248168 USD.
Hva er handelsvolumet til KMNO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KMNO er $ 13.28M USD.
Vil KMNO gå høyere i år?
KMNO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KMNO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:00:52 (UTC+8)

Kamino (KMNO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KMNO-til-USD-kalkulator

Beløp

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0.08852 USD

Handle KMNO

KMNOUSDT
$0.08834
$0.08834$0.08834
+5.66%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker