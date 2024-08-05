KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

NavnKMNO

RangeringNo.239

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.52%

Opplagsforsyning2,887,671,334.75

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning9,999,962,988.715576

Opplagsforsyning0.2887%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.24778699299861312,2024-12-15

Laveste pris0.019443669036248168,2024-08-05

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonKamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...