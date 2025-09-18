Hva er Kleva (KLEVA)

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Kleva Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kleva (KLEVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kleva (KLEVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kleva.

Kleva (KLEVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kleva (KLEVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KLEVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kleva (KLEVA)

Leter du etter hvordan du kjøperKleva? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kleva på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om Kleva Hvor mye er Kleva (KLEVA) verdt i dag? Live KLEVA prisen i USD er 0.0606 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KLEVA-til-USD-pris? $ 0.0606 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KLEVA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kleva? Markedsverdien for KLEVA er $ 4.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KLEVA? Den sirkulerende forsyningen av KLEVA er 68.92M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKLEVA ? KLEVA oppnådde en ATH-pris på 0.4502328591384906 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KLEVA? KLEVA så en ATL-pris på 0.015292010209863226 USD . Hva er handelsvolumet til KLEVA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KLEVA er $ 88.07K USD . Vil KLEVA gå høyere i år? KLEVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KLEVA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kleva (KLEVA) Viktige bransjeoppdateringer

